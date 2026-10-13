Togo: Rencontre avec le président de l'APN

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a été reçu mardi à Pékin par Zhao Leji, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN), plus haut organe législatif chinois.

Selon la partie chinoise, Zhao Leji a dit que la Chine était prête à travailler avec le Togo, « guidée par l'important consensus » auquel sont parvenus les dirigeants des deux pays. Il a cité trois priorités : approfondir la confiance politique mutuelle, élargir une coopération mutuellement bénéfique et favoriser des échanges plus étroits entre les peuples.

Le responsable chinois a également indiqué que l'APN était disposée à renforcer les échanges et l'apprentissage mutuel avec les deux chambres du Parlement togolais. Il a aussi appelé à une meilleure coordination et à une coopération accrue au sein des mécanismes multilatéraux, dont l'Union interparlementaire (UIP).

Faure Gnassingbé a pour sa part exprimé le souhait du Togo de consolider la coopération avec la Chine, d'approfondir le dialogue et les échanges entre les organes législatifs et de renforcer la coordination multilatérale.

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L'Assemblée populaire nationale est l'organe suprême du pouvoir d'État en Chine et son Parlement.

Elle compte près de 3 000 députés, élus indirectement pour cinq ans, et se réunit une fois par an en session plénière, en mars, à Pékin.

Entre deux sessions, c'est son Comité permanent, que préside Zhao Leji, qui exerce ses pouvoirs : il adopte et amende les lois, supervise le gouvernement et ratifie les traités. Dans la pratique, l'APN valide les orientations arrêtées par le Parti communiste chinois, au pouvoir.

Le Togo compte deux Chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat.