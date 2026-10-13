Togo: La confidente, c'est la coiffeuse !

13 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Il se passe parfois plus de choses sous le casque du salon de coiffure que dans bien des cabinets.

Une étude de la Bluemind Foundation sur la confiance vient de le confirmer. Elle est publiée par L’Économiste. Chez les Togolaises, la coiffeuse devance largement le médecin.

Interrogées sur la personne à qui elles se fient en premier, les femmes citent la famille d'abord (41 %). La coiffeuse arrive juste derrière, avec 30 %, loin devant les amies (11 %). Les soignants ferment la marche, sous la barre de 1 %.

Le classement a de quoi faire sourire. Pendant que le médecin consulte en vingt minutes chrono, la coiffeuse a trois heures devant elle, un peigne dans une main, une confidence dans l'autre. Elle écoute, elle conseille, et personne ne lui demande de numéro de dossier. Dans la chaise, on parle de tout : le travail, la famille, parfois la santé aussi.

On aurait tort d'y voir seulement une farce. Si les soignants pèsent moins de 1 %, c'est que les femmes se confient peu à ceux dont le métier est justement d'écouter. Le message de cette étude ne s'adresse peut-être pas qu'aux salons de coiffure.

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