Togo: Ecobank se branche sur le système de paiement interbancaire chinois

13 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Ecobank Group, dont le siège se trouve à Lomé, a signé lundi un protocole d'accord avec le Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), l'infrastructure chinoise de paiements transfrontaliers, pour renforcer les paiements en renminbi (RMB) entre la Chine et l'Afrique.

La signature a eu lieu à Pékin, en présence du ministre togolais des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, en marge de la visite officielle du président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Le partenariat doit faciliter les paiements en RMB, alléger la complexité des règlements et ouvrir davantage de circuits de paiement transfrontaliers aux entreprises. Il relie le réseau de paiement chinois à celui d'Ecobank, présent dans 34 pays africains.

La banque met en avant le poids de ce corridor : la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, avec des échanges d'environ 348 milliards de dollars en 2025, selon le communiqué de la banque.

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Présente en Chine depuis 2012, Ecobank a également inauguré ses nouveaux locaux à Pékin, présentés comme un point d'accès dédié aux entreprises, institutions financières et investisseurs chinois.

Des « Chinese Desks » en Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est proposent financement du commerce, paiements, gestion de trésorerie et investissement transfrontalier. Le groupe cite d'autres partenariats dans ce domaine : Bank of China (Maurice), XTransfer, YeePay et WorldFirst. Cette stratégie s'inscrit dans son plan « Growth, Transformation and Returns » (GTR).

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