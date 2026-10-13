communiqué de presse

Dakar, 12 octobre 2026 — Plus d'une centaine de participants, représentant les États membres de la CEDEAO, des organisations de la société civile et des institutions régionales, se sont réunis ce lundi en ligne pour contribuer à l'élaboration d'une position régionale commune sur l'économie des soins, l'action climatique et l'économie verte.

Organisée par la Commission de la CEDEAO, à travers son Centre pour le développement du genre, en partenariat avec ONU Femmes, et présidée par le Sénégal, qui assure la présidence en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, cette consultation s'inscrit dans le processus de préparation de la 71 session de la Commission de la condition de la femme (CSW71), engagé à l'initiative de l'Union africaine.

Prévue en mars 2027 à New York, la CSW71 portera sur l'accélération des progrès vers l'égalité des genres à l'horizon 2030. Dans cette perspective, la consultation vise à faire converger les priorités des États membres autour de deux enjeux majeurs : l'investissement dans les systèmes de soins et la participation des femmes à la transition vers une économie verte, afin de nourrir la Position commune africaine.

Des engagements politiques à l'exigence de résultats

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Présidant la cérémonie d'ouverture au nom de la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, M. Adama Baye Racine Ndiaye, Secrétaire général du ministère, a identifié cinq leviers prioritaires : l'investissement dans les systèmes de soins, l'action climatique et la transition verte, l'emploi décent des femmes dans l'économie verte, le renforcement des données et des mécanismes de redevabilité, ainsi que la consolidation du leadership régional. Il a souligné la nécessité de traduire les engagements en faveur de l'égalité des genres en priorités effectives de l'action publique.

Mme Sandra Oulaté Fattoh, Directrice du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, a rappelé que la réalisation des Objectifs de développement durable exige une attention accrue à l'économie des soins et à l'action climatique, deux enjeux étroitement liés. « La résilience climatique commence par le soin », a-t-elle déclaré.

Pour le Dr Maxime Houinato, Directeur régional d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, « la consultation illustre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble autour d'une vision commune ». Il a appelé la région à faire entendre « une voix cohérente, tournée vers l'avenir », porteuse de ses défis comme de ses solutions.

Deux leviers pour accélérer l'égalité de genre dans la région

Les travaux ont porté sur deux initiatives régionales présentées et soutenues par la CEDEAO.

La première, consacrée à l'économie des soins, repose sur une cartographie régionale réalisée avec l'appui technique d'ONU Femmes. Celle-ci met en évidence le poids du travail de soins non rémunéré assumé par les femmes et le potentiel des investissements dans ce secteur pour la création d'emplois, l'égalité des genres et la croissance inclusive. Elle identifie sept priorités régionales, notamment en matière de gouvernance, de données, de politiques nationales, de professionnalisation des métiers du soin et de financement. L'expérience du Cabo Verde, doté d'un plan national de soins depuis 2017, a été citée en exemple.

La seconde porte sur l'action climatique et l'économie verte sensibles au genre. Élaboré par les agences spécialisées de la CEDEAO avec l'appui technique d'ONU Femmes, ce programme régional vise à renforcer la participation et le leadership des femmes dans la transition verte, notamment à travers l'accès aux emplois verts, aux financements climatiques et à l'entrepreneuriat dans l'agriculture, les énergies propres, l'eau et l'économie circulaire.

Une déclaration commune pour porter la voix de la région

Le dialogue interactif a permis aux États membres et aux organisations de la société civile d'enrichir les orientations régionales. Les échanges ont notamment souligné l'importance de reconnaître les femmes comme porteuses de solutions, de mieux prendre en compte les réalités des femmes rurales et de renforcer les investissements dans l'éducation, la petite enfance et la transformation des normes sociales. Les participants ont également insisté sur la nécessité de faire de la transition verte une véritable source d'opportunités économiques pour les femmes.

Au terme des travaux, le Sénégal a donné lecture de la déclaration commune issue de la consultation régionale. La contribution de la CEDEAO sera consolidée d'ici la fin de la semaine, puis présentée lors de la réunion de l'Union africaine, les 28 et 29 octobre à Addis-Abeba, afin d'alimenter la Position commune africaine en vue de la CSW71. Cette dernière sera soumise à l'adoption des ministres chargés du genre en marge de la session, à New York, en mars 2027