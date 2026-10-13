Sénégal: Louga accueille une étape de la saison artistique et culturelle décentralisée

Louga — Une exposition itinérante présentant les oeuvres d'anciens lauréats du Salon national des arts visuels s'est ouverte mardi à Louga, dans le cadre de la décentralisation de la saison artistique et culturelle 2026-2027 de la Galerie nationale d'art.

Cette exposition qui se poursuit jusqu'au 21 octobre prochain, au centre culturel régional Mademba Diop, s'accompagne d'un programme de renforcement des capacités destiné aux artistes de la région.

Cette initiative vise à rapprocher les oeuvres d'art des populations, à valoriser les talents locaux et à favoriser une meilleure répartition des activités culturelles sur l'ensemble du territoire national.

"La Galerie nationale d'art, longtemps concentrée à Dakar, entend désormais aller à la rencontre des artistes et des publics dans les régions, afin de promouvoir la diversité de la création sénégalaise et de contribuer à la mise en place d'un marché de l'art plus équitable", a déclaré son administratrice, Anne Marie Faye.

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Prenant la parole lors du vernissage, elle a souligné la portée institutionnelle et symbolique de cette démarche, qui marque, selon elle, une nouvelle étape dans la politique de décentralisation des activités de l'institution.

Mme Faye a également exprimé sa reconnaissance à la communauté artistique de Louga, saluant le talent, l'engagement et la résilience des créateurs de la région.

Elle a évoqué, à ce propos, son passage de six années au centre culturel régional de Louga, qu'elle considère comme une expérience déterminante dans son parcours professionnel.

La programmation repose sur deux principaux axes, dont une exposition itinérante consacrée aux oeuvres des lauréats des trois dernières éditions du Salon national des arts visuels.

Cette initiative offre au public, notamment aux jeunes et aux élèves, l'occasion de découvrir des oeuvres représentatives de la création contemporaine sénégalaise.

Le second volet porte sur une session de formation intitulée "Du Studio au marché global : digitalisation, portfolio et stratégies d'insertion pour les artistes en région".

Ce programme vise à renforcer les compétences des artistes plasticiens dans plusieurs domaines, notamment la présentation de leur démarche artistique, la conception de portfolios conformes aux standards internationaux, l'évaluation de leurs oeuvres et l'utilisation des outils numériques pour promouvoir leur travail.

Pour l'administratrice de la Galerie nationale d'art, l'objectif attendu est de permettre aux artistes établis en région de mieux valoriser leurs créations, d'élargir leurs débouchés professionnels et d'accéder aux opportunités offertes par le marché de l'art, au Sénégal comme à l'international.

La directrice du centre culturel régional Mademba Diop, Ndèye Gnagna Diallo, s'est pour sa part réjouie de la tenue de cette manifestation à Louga, estimant qu'elle constitue une étape importante pour la communauté artistique et culturelle locale.

Elle a salué l'engagement de la Galerie nationale d'art en faveur de la décentralisation culturelle, soulignant que cette initiative contribue à rapprocher l'art des populations et à promouvoir les talents locaux.

Mme Diallo a aussi mis en avant la complémentarité entre l'exposition et la formation, deux activités qui offrent, selon elle, des possibilités de découverte, d'apprentissage et de perfectionnement aux artistes de la région.

Elle a réaffirmé la vocation du centre culturel régional Mademba Diop comme espace de création, de diffusion, de formation et de rencontre entre les artistes et le public, tout en souhaitant que la collaboration avec la Galerie nationale d'art se poursuive à travers d'autres projets structurants.