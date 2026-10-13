Sénégal: Assemblée nationale - Les membres du bureau sortant reconduits

Dakar — La session ordinaire unique 2026-2027 de l'Assemblée nationale s'est ouverte, mardi, avec le renouvellement du bureau, reconduit dans son intégralité, poste pour poste.

A l'exception du président de l'Assemblée nationale, dont le mandat coïncide avec la durée de la législature, soit 5 ans, les membres du bureau sortant ont été reconduits.

A la suite d'un vote, le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko a indiqué que, pour les groupes parlementaires, Pastef (majoritaire) a désigné une nouvelle fois Mohamed Ayib Salim Daffé comme son président, Cheikh Thioro Mbacké étant choisi comme vice-président.

Le groupe Takku Wallu, le seul de l'opposition, a renouvelé sa confiance à Aïssata Tall Sall pour occuper la présidence avec Djimo Souaré comme vice-président.

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Les vice-présidents de l'Assemblée, suivant l'ordre paritaire sont, pour PASTEF, Malick Ndiaye, Rocky Ndiaye, Ismaila Diallo, Mbène Faye, Samba Dang, Oulimata Sidibé, Amadou Ba numéro 2.

Le poste de 8e vice-président devant revenir à l'opposition est attribué à Racky Diallo du groupe Takku Wallu qui en était le titulaire dans le bureau précédent.

Les questeurs sont également maintenus, en l'occurrence Aïcha Touré et Mohamed Sall, de même que les secrétaires élus.

Le président de l'Assemblée nationale a annoncé que les commissions permanentes seront constituées lors de la prochaine séance prévue le vendredi 16 octobre 2026.