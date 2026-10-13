Sénégal: Filière farine-boulangerie - Des acteurs mettent en exergue les enjeux de qualité et de compétitivité

Dakar — Le renforcement du contrôle qualité, la maîtrise des coûts de production et le développement de l'expertise locale constituent des enjeux majeurs pour la filière farine-boulangerie en Afrique, ont souligné, mardi à Dakar, des professionnels et acteurs de la coopération, à l'ouverture d'un atelier régional organisé par MC Mühlenchemie et la coopération allemande (GIZ).

Cet atelier, qui se tient les 13 et 14 octobre, vise à favoriser le partage d'expertise entre les professionnels de la minoterie, de la boulangerie et des industries agroalimentaires.

"Il est important pour la qualité sanitaire des aliments, pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour avoir un tissu d'entreprises créatrices d'emplois", a déclaré Matthieu Segar, représentant de la GIZ, l'agence allemande de coopération internationale pour le développement, soulignant le rôle des investissements et de l'expertise locale dans le développement de ces activités.

Il a également insisté sur l'importance de la mise en réseau des entreprises et de l'accompagnement technique pour renforcer leurs compétences, améliorer la qualité des produits et créer de la valeur ajoutée.

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"Au-delà de la qualité, la maîtrise des coûts de l'énergie et de la farine reste un défi pour les boulangers", a relevé M. Segar, estimant que les échanges d'expériences et les innovations technologiques peuvent contribuer à optimiser les procédés de production et à renforcer la compétitivité des entreprises.

De son côté, Nacim Belgat, responsable commercial chez KPM Analytics France, a mis en avant les équipements de contrôle permettant d'évaluer la qualité du blé et de la farine, notamment l'alvéographe de Chopin, utilisé dans l'industrie meunière.

Ali Bouchahda, responsable du marché agroalimentaire chez HighTech Detection Systems (HTDS), a, pour sa part, souligné l'importance des solutions d'analyse et de l'accompagnement des industries de transformation, dans un contexte de développement du secteur agroalimentaire sénégalais.