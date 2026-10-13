Sénégal: Lancement de la 6e édition de la conférence et de l'exposition du Hajj en novembre prochain à Djeddah

Dakar — La sixième édition de la Conférence et de l'Exposition du Hajj se tient du 8 au 11 novembre 2026, à Djeddah, capitale de l'Arabie saoudite, sous l'égide du ministère saoudien du Hajj et de la Oumra, en coopération avec le Programme de service des pèlerins, renseigne un communiqué transmis à l'APS.

L'événement réunira plus de 520 entités gouvernementales, privées et à but non lucratif, saoudiennes et internationales, ainsi que des responsables et des spécialistes.

Selon le communiqué, cette conférence s'inscrit dans le cadre des efforts du Royaume saoudien visant à développer les services du Hajj, à améliorer leur qualité et à atteindre les objectifs du programme "Vision saoudienne 2030".

Cette conférence marque également une étape des préparatifs anticipés de la saison du Hajj 1448 AH, à travers notamment la finalisation des contrats, l'examen des aspects opérationnels et organisationnels, la présentation de solutions et d'initiatives, le renforcement des partenariats et l'amélioration du niveau de préparation.

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L'exposition réunira des responsables et des spécialistes de différents pays autour de trois axes principaux : les infrastructures et les services opérationnels, l'autonomisation et l'intégration, ainsi que le développement durable.

Cette sixième édition va concerner plus de 15 espaces et programmes principaux, notamment la Conférence du Hajj, le Conseil du Hajj, le Forum de sensibilisation et de formation, organisé pour la première fois.

Il est également prévu un espace consacré à l'entrepreneuriat et à l'innovation, un hackathon, un centre d'affaires, des espaces dédiés à la technologie, à la santé, aux médias et à l'aviation, ainsi qu'une rencontre spéciale des responsables des bureaux des affaires des pèlerins, ajoute t-on.

En marge de la conférence, une exposition spécialisée dans les services du Hajj se tiendra sur une superficie de plus de 67 000 mètres carrés, avec la participation d'entités et de fournisseurs de services et de solutions de plus de 150 pays.

La rencontre couvrira plusieurs secteurs, notamment l'aviation, les transports, l'hôtellerie, la santé, les infrastructures, la technologie, l'innovation, les ressources humaines, l'investissement et le développement des affaires.