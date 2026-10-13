Tunisie: Climat et développement durable - Le projet « Nabeul Ville Verte » arrive à terme

Une conférence de clôture est prévue le 16 octobre pour présenter les résultats obtenus et les bénéfices des solutions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique mises en oeuvre à Nabeul, notamment sous les angles techniques, économique et environnemental.

Le projet « Nabeul Ville Verte », fruit d'une collaboration engagée depuis 2015 entre l'Istituto per la Cooperazione Universitaria (ICU) et la Commune de Nabeul arrive à son terme. Ses principales réalisations, les résultats obtenus et les enseignements de cette expérience seront présentés le 16 octobre à Nabeul.

La conférence de clôture réunira des acteurs publics et privés. Elle permettra de présenter les résultats obtenus et les bénéfices des solutions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique mises en oeuvre à Nabeul, notamment sous les angles techniques, économique et environnemental.

"Nabeul Ville Verte" est le fruit d'une collaboration engagée depuis 2015 entre l'ICU et la Commune de Nabeul. Cette coopération s'est notamment appuyée sur des investissements dans les énergies renouvelables, dont l'installation de deux stations photovoltaïques dans le cadre du projet SUDEP, financées par l'Union européenne.

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Dans le cadre de Clima-Med, un Plan d'Action pour l'Accès à l'Énergie Durable et le Climat (PAAEDC) a ensuite été élaboré pour structurer les priorités de la ville en matière d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables et d'adaptation au changement climatique.

Le projet a ainsi permis de traduire les orientations du PAAEDC en solutions concrètes dans plusieurs domaines liés aux infrastructures et aux services urbains.

Parmi les principales réalisations de "Nabeul Ville Verte" figure la modernisation du réseau d'éclairage public (LED et télégestion) et l'installation de 44 chauffe-eaux solaires dans six établissements sportifs publiques et l'élaboration d'un Plan d'Action Intercommunal consacré à la prévention des risques d'inondation, comprenant notamment une étude sur la déviation de sept cours d'eau.

Lors de la conférence, les responsables du projet présenteront les résultats obtenus et reviendront sur leurs bénéfices sur les plans technique, économique et environnemental.

Le renforcement des compétences a également constitué un volet important de l'initiative. Des actions de formation et de sensibilisation ont été menées auprès de différents acteurs locaux. L'ISET de Nabeul a été associé à la démarche à travers le développement d'équipements et d'espaces consacrés à la formation sur les énergies renouvelables et à la transition écologique.

La clôture de "Nabeul Ville Verte" constitue une étape dans une dynamique plus large autour de la transition énergétique et de l'adaptation au changement climatique des collectivités locales.