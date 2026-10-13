Tunisie: Kairouan - Enlèvement de plus de 2.000 tonnes de déchets et de débris de chantier

La commune constitue la plus petite entité territoriale de l'Etat et sa gestion autonome est l'une des conditions pour la préservation de l'environnement, de l'infrastructure de base et le maintien de la propreté dans la cité.

C'est dans ce contexte, et afin d'assainir progressivement tous les quartiers de Kairouan et d'améliorer durablement le cadre de vie des citoyens, que la commune de Kairouan, avec la participation de 18 municipalités en renfort, a entrepris depuis le début du mois d'octobre l'enlèvement de plus de 2.000 tonnes de déchets et de débris de chantier.

Cette opération d'envergure, qui va se poursuivre dans les prochaines semaines, cible les points noirs et les décharges anarchiques, surtout dans les quartiers d'El Menchia, lotissement Al Msahly, ainsi que dans plusieurs terrains vagues et dans les zones périphériques.

Selon Sahbi Amara, secrétaire général de la commune de Kairouan, cette initiative vise à appuyer les efforts quotidiens de collecte des ordures et des déchets de construction. En outre, elle repose sur la mise en commun des moyens humains et matériels de 19 communes, dont celle de Kairouan, afin de lutter contre les accumulations anarchiques des déchets.