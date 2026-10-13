Tunisie: Natation - De retour en compétition - Hafnaoui sur la bonne voie

13 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Kamel Ghattas

Retrouver Ahmed Ayoub Hafnaoui en pleine compétition après le clash de rupture qui a eu lieu à la veille des Jeux méditerranéens est une bonne surprise. Cela n'empêche, il y a quand même un sentiment d'inquiétude qui émane de ce changement de programme.

Et comme ni la FTN ni le ministère des Sports ne se prononcent à ce sujet, c'est une question qui s'est imposée d'elle-même. Hafnaoui a-t-il renoncé à son programme américain et a-t-il rejoint un centre ou un club français pour poursuivre sa préparation ? Il n'y a pas de réponse pour la bonne raison que l'on ignore ce qui se trame autour de ce champion.

D'ailleurs, qui l'a engagé dans cette 7e édition de l'Open des Alpes terminée dimanche pour les 2 nageurs tunisiens Ahmed Ayoub Hafnaoui et Mohamed Yassine Ben Abbes ?

Ce duo a empoché l'or de 1.500 m nage libre, pour ce qui concerne le champion mondial et olympique Hafnaoui (15'03"12) et la médaille d'or de la course du 200 m NL avec un nouveau record personnel égal à 1'48"80.

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Avec 3 médailles d'or pour Hafnaoui et une en or, puis une en argent et une autre en bronze pour le jeune Ben Abbes, les deux Tunisiens sont en mesure d'aller aux mondiaux petit bassin 2026.

Cette compétition est prévue à Pékin du 1er au 6 décembre 2026.

Rappelons que le meilleur temps d'Ayoub Hafnaoui sur le 1.500 m nage libre en grand bassin est de 14'31"54. Avec aussi une médaille d'or et le record des championnats du monde à Fukuoka (Japon) le 30 juillet 2023.

Il a également nagé en 15'00"24. Chrono réalisé lors du TYR Pro Séries à Fort Lauderdale (États-Unis) en mars 2023.

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