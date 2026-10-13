Tunisie: Face aux rêves des nostalgiques - Le Président Saïed réaffirme l'unité de l'Etat avec le peuple

L'audience accordée, tout récemment, au président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et au président du Conseil national des régions et des districts a constitué une nouvelle occasion pour le Chef de l'Etat de réaffirmer la nécessité de l'existence d'une réelle complémentarité des rôles entre les diverses fonctions de l'Etat dans le sens où chaque partie se conforme à ses compétences telles que définies par les textes de la Constitution.

Cette rencontre a constitué, également, une opportunité pour clamer haut et fort l'impératif de répondre positivement aux attentes et aux aspirations du peuple qui a besoin de réalisations factuelles ainsi que d'une pensée révolutionnaire et autres concepts innovants et non plus se contenter de simples textes législatifs.

Le Président de la Républiques s'est également félicité de la profonde conscience affichée par le peuple tout en réclamant aux responsables l'obligation de s'imprégner de la même prise de conscience afin de partager les difficultés et autres souffrances des citoyens tout en veillant à en éliminer, une fois pour toutes, les origines.

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Plus encore, l'accent a été particulièrement mis sur la volonté de tout mettre en oeuvre en vue d'en finir avec les différentes formes d'injustice en cette période où le pays passe par des moments historiques, ce qui exige une union sacrée pour mener et remporter la guerre de libération nationale face aux lobbies qui rêvent d'un retour en arrière par un morcellement de la Tunisie qu'ils veulent diviser avec l'aide criminelle en provenance de l'étranger qui tente, par tous les moyens, de dicter ses instructions.

Mais, bien entendu et comme l'a réitéré le Président Kaïs Saïed, ces tentatives seront vouées à l'échec tant que l'Etat fait preuve d'unité pour déjouer les manoeuvres et les actes de chantage qui ne manquent pas, mais qui n'ont pas la moindre chance d'aboutir pour la simple raison qu'ils butent sur le rempart érigé par une détermination populaire sans faille.

D'ailleurs, tout en affirmant que toute la vérité sera dévoilée et que les problèmes sont en voie d'être surmontés grâce à des réalisations et des mesures concrètes, loin des slogans, des communiqués et autres déclarations creux surtout que le pays a l'obligation d'opter pour une course contre la montre, le Président de la République a mis en garde contre quiconque qui soit absent, le moment venu, dans la mesure où, le cas échéant, «personne ne bénéficierait d'une immunité ou d'un traitement d'exception».

Bon à noter la reconnaissance de l'existence de nombreuses difficultés, ordinaires ou délibérément provoquées, mais en même temps, l'existence de la volonté de les dépasser, voire de les éliminer, qui est encore plus puissante; d'où l'exigence pour tous les responsables d'être à la hauteur de la mission qui leur incombe et de répondre d'une manière adéquate aux revendications et aux préoccupations du peuple dont la satisfaction demeure la finalité logique des actions de l'Etat.

A noter, également, l'accent mis sur le principe de la reddition des comptes pour toute personne reconnue coupable d'un acte touchant aux intérêts des citoyens ou d'injustice, sans toutefois opter, comme le prétendent certains, pour une forme de règlement de comptes ou autre volonté de vengeance.

Le Chef de l'Etat vient ainsi réaffirmer que l'Etat est un et constitue un front unifié pour faire face aux défis et aux médisances des certaines parties dans le sens où le peuple rejette, catégoriquement, les chimères des nostalgiques tout en aspirant à bâtir lui-même son avenir à travers ses institutions constitutionnelles qu'il a établies par sa propre volonté.