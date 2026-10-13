Tunisie: Jamil Hajri - On perd environ 750 000 m³ d'eau par jour dans les barrages à cause de l'évaporation

13 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Jamil Hajri, chef de la section de la sécurité hydrique au Centre tunisien des études de sécurité globale et professeur universitaire en climatologie, a appelé à traiter avec sérieux le dossier du gaspillage de l'eau en Tunisie, déplorant la perte de quantités importantes équivalentes à la moitié de la consommation quotidienne des Tunisiens en raison de l'évaporation.

Dans une déclaration accordée au micro de Diwan FM, Hajri a expliqué que les quantités d'eau perdues à la suite de l'évaporation des barrages oscillent entre 650 000 et 750 000 mètres cubes par jour lorsque les températures atteignent environ 38 degrés Celsius.

Il a considéré que ces quantités représentent une proportion importante de la consommation quotidienne d'eau dans le pays.
L'expert a indiqué que le problème du gaspillage de l'eau ne se limite pas à l'évaporation, mais comprend également l'accumulation de la boue à l'intérieur des barrages, en particulier les plus anciens d'entre eux, ce qui conduit à la réduction de leur capacité à stocker l'eau, signalant que la non-exploitation des périodes de sécheresse pour le curage de certains barrages et l'élimination de la vase a entraîné la perte d'une partie de leur capacité de stockage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'intervenant a ajouté qu'une partie importante de l'eau gaspillée en Tunisie est liée à la vétusté des réseaux de transport et de distribution d'eau relevant de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), attirant également l'attention sur les quantités d'eau perdues annuellement à l'intérieur de certains groupements hydrauliques dédiés à l'eau potable ou à l'irrigation. Il a insisté sur la nécessité de renforcer le contrôle et de miser sur la bonne gestion des ressources en eau.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.