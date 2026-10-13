Tunisie: Pourquoi - Quand c'est gratuit, c'est toi le produit

13 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Karim Ben Said

Facebook, Instagram, TikTok et les autres plateformes ne nous demandent pas directement de payer pour les utiliser.

Pourtant, leur modèle économique repose largement sur une ressource que nous leur fournissons chaque jour : notre attention et nos données.

Ce que nous regardons, cherchons, aimons, partageons ou achetons permet aux plateformes et aux annonceurs de mieux cerner nos habitudes et de nous proposer des publicités toujours plus ciblées.

Alors, que paie-t-on réellement lorsqu'une application est gratuite ? Sommes-nous réellement des utilisateurs des réseaux sociaux... ou sommes-nous aussi leur marchandise ?

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