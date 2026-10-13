Tunisie: Foire nationale du Livre Tunisien 2026 - 66 éditeurs attendus à la Cité de la Culture

La 5e édition de la Foire nationale du Livre Tunisien se tiendra du 23 octobre au 1er novembre 2026 à la Cité de la Culture, à Tunis. L'événement réunira 66 éditeurs sur près de 1 000 m² d'exposition et proposera un programme culturel, éducatif et numérique destiné notamment aux jeunes lecteurs.

Organisée par le ministère des Affaires culturelles, en partenariat avec l'Union des Éditeurs Tunisiens, cette nouvelle édition se déroulera sous le slogan « Avec la lecture... ta vie sera ensoleillée ».

Lors d'une conférence de presse organisée mardi à la Cité de la Culture, le président du comité directeur, Taoufik Grira, également directeur général de l'Institut de traduction de Tunis, a indiqué que la manifestation a été programmée pendant les vacances scolaires afin de favoriser la participation des élèves et des jeunes.

Un programme spécifique leur sera consacré tout au long de la manifestation. Nabeul sera par ailleurs le gouvernorat invité de cette 5e édition, a annoncé Mohamed El May, chargé de la programmation culturelle.

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Plusieurs personnalités originaires du gouvernorat de Nabeul seront mises à l'honneur, notamment l'historien et universitaire Taoufik Bachrouch, le poète et sociologue Sadok Charaf, dit Abou Wejdan, ainsi que l'artiste plasticien et sculpteur Raouf Gara.

La précédente édition avait accueilli Sfax en tant que premier gouvernorat invité.

66 éditeurs sur près de 1 000 m²

Le membre du comité directeur Mourad Khalifa a précisé que cette édition bénéficiera d'une surface d'exposition plus importante.

Les 66 éditeurs participants seront répartis sur près de 1 000 m², entre les espaces intérieurs de la Cité de la Culture et la place des Théâtres, où une tente sera aménagée.

L'objectif est de créer un espace plus fluide entre les exposants et les visiteurs, tout en réservant une zone spécifique aux livres destinés aux enfants et aux jeunes.

Quatre prix de 10 000 dinars

La Foire nationale du Livre Tunisien proposera cette année quatre catégories de prix, avec l'ajout d'un prix consacré au livre scientifique et pédagogique pour enfants.

Les candidatures se répartissent comme suit : 15 ouvrages de poésie, 17 romans, 16 recueils de nouvelles et 4 livres pédagogiques et scientifiques.

Un prix de 10 000 dinars sera attribué dans chacune des quatre catégories.

Un budget d'environ 570 000 dinars

Selon Slim Dergachi, membre du comité d'organisation et représentant du ministère des Affaires culturelles, le budget de cette édition s'élève à environ 570 000 dinars.

Le ministère des Affaires culturelles contribue à hauteur d'environ 500 000 dinars, complétés par différents soutiens du Théâtre de l'Opéra et du Centre tunisien international de l'économie culturelle numérique, ainsi que par plusieurs partenariats.

Des bons, des cartes destinées aux jeunes, des accès à des projections cinématographiques et des réductions sur l'achat de livres sont également prévus.

Un programme culturel du 24 au 31 octobre

Le programme culturel se déroulera du 24 au 31 octobre 2026 et sera organisé autour de plusieurs journées thématiques.

Selon Mohamed El May, les organisateurs souhaitent proposer une programmation ouverte à différentes expressions artistiques et créatives.

Des rencontres seront notamment consacrées aux liens entre le livre, le théâtre, le cinéma, la musique et les arts plastiques.

Plusieurs colloques porteront également sur l'adaptation cinématographique d'oeuvres tunisiennes, qu'il s'agisse de courts ou de longs métrages.

Une programmation spéciale pour les enfants et les jeunes

Un programme particulier a été élaboré pour les enfants et les jeunes par des experts relevant des ministères des Affaires culturelles et de l'Éducation.

Il comprendra notamment des activités intellectuelles et récréatives, des rencontres avec des auteurs spécialisés dans la littérature jeunesse, des projections de films et différents concours.

Des élèves issus de sept gouvernorats -- Tunis, Ben Arous, Nabeul, Sousse, Monastir, Kairouan et Zaghouan -- participeront à ces activités.

Leur transport sera assuré par bus en coordination avec les délégations régionales du ministère de l'Éducation.

La cérémonie de remise des prix consacrés à ce volet est prévue le 1er novembre.

Le numérique et l'intelligence artificielle au programme

Cette 5e édition comportera également un volet consacré à la transformation numérique du secteur du livre.

Organisé en partenariat avec le Centre tunisien international de l'économie culturelle numérique, ce programme abordera notamment les livres audio, l'innovation numérique, les liens entre le livre et les nouvelles technologies ainsi que l'impact de l'intelligence artificielle sur l'écriture.

Pour Mohamed Riad Ben Abderrazak, président de l'Union des éditeurs tunisiens et vice-président du comité d'organisation, le retour de cette manifestation représente une occasion de renouer le lien entre le livre tunisien et son public.

Il a également souligné l'importance de faire de la Foire nationale du Livre Tunisien un rendez-vous annuel durable, permettant aux lecteurs de découvrir les dernières publications des maisons d'édition tunisiennes.