Tunisie: Esprit éthique et valeurs citoyennes

Depuis quelque temps, l'école et le système éducatif national, d'une manière générale, se sont positionnés comme un sujet de débat quotidien, une matière de réflexion prioritaire et, même, une source de préoccupation majeure. Et c'est, particulièrement, le volet éthique qui tient le haut du pavé.

Et le sujet mérite, sans aucun doute, une telle attention, car c'est l'avenir des nouvelles générations qui est en jeu. L'école, faut-il encore le rappeler, n'est pas une simple institution administrative, mais plutôt et avant tout, et comme le montrent, souvent, certaines analyses, le socle de la société de demain et le miroir de nos valeurs aussi bien historiques qu'actuelles.

Il faut dire que la mission essentielle de l'école est de maintenir une connexion bien soudée entre l'instruction, à travers la transmission des données académiques, et l'éducation, en misant sur l'apprentissage de la vie en société, le respect d'autrui et le développement de l'esprit éthique et des valeurs de la citoyenneté. C'est-à-dire que le rôle de l'école, comme le défend Jean-Jacques Rousseau, est « d'instruire et de former l'esprit et l'humain ».

Et c'est seulement ainsi qu'on peut éviter les mauvaises influences et protéger l'enfant des vices de la société.

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De ce fait, notre école est appelée à retrouver ses valeurs traditionnelles et à renouer, rapidement, avec son rôle historique. Il est question, de toute évidence, de réinventer notre école pour qu'elle soit éthique, responsable et, plus important encore, capable « de revaloriser, à la fois, la culture et la pensée».

C'est d'ailleurs pour cette raison que le Chef de l'Etat recommande, à chaque fois, de mettre en place un modèle éducatif national à l'abri de toutes les influences et qui offre une « matière pédagogique souveraine, reflétant les aspirations et le patrimoine éthique du peuple tunisien».

Une telle réinvention est d'autant plus importante que notre école, tout comme notre système éducatif, dans son ensemble, ont beaucoup perdu, tout au long de ces dernières années, de leur statut pour se retrouver, ainsi, dans une crise structurelle profonde qui a fini par éroder leurs valeurs fondatrices d'excellence, « d'équité et d'ascenseur social ».

Le Conseil supérieur de l'éducation, lancé tout récemment, devrait permettre à l'école tunisienne de s'affranchir de toutes les mauvaises influences pour adopter une nouvelle vision reposant sur les principes de liberté, de tolérance, de justice sociale et de culture citoyenne durable.

Autant de valeurs qui ont toujours constitué les fondements de l'identité nationale.