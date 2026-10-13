Tunisie: Concours - La Société de Transport du Sahel fixe les épreuves écrites de recrutement au 18 octobre à Sousse

La Société de Transport du Sahel informe tous les candidats concernés par le passage des épreuves écrites du concours externe pour le recrutement d'un cadre et d'agents, qu'il a été fixé la date du dimanche 18 octobre 2026 pour le déroulement des épreuves écrites, et ce, au siège de la Faculté des sciences économiques et de gestion à la Cité Riadh - Sousse.

Les candidats concernés peuvent retirer leurs convocations via le site officiel de la société à l'adresse électronique de la compagnie dédiée aux concours.

La société rappelle l'ensemble des candidats qu'il faut se présenter obligatoirement avec la convocation et la carte d'identité nationale d'origine le jour du déroulement de l'épreuve. Elle rappelle aussi qu'il faut se présenter à l'heure fixée par la convocation et prendre les précautions nécessaires afin de garantir de rejoindre les centres d'examen dans des conditions appropriées.

La société a également confirmé qu'il est strictement interdit d'utiliser les téléphones ou les montres intelligentes à l'intérieur des salles.

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Il est à noter que cette opération de recrutement s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence de la Société de Transport du Sahel visant à pallier les vacances en personnel navigant, notamment les chauffeurs et receveurs, ce qui affecte la régularité des lignes interurbaines dans les gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia.

L'injection de ces nouvelles compétences coïncide avec les récentes acquisitions de bus d'occasion et la réhabilitation de la flotte existante menées par le ministère des Transports pour sécuriser la rentrée scolaire et universitaire dans la région du Sahel. L'organisation de ces épreuves au sein de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Sousse répond quant à elle aux exigences de transparence et de rigueur logistique imposées par les autorités de tutelle pour les concours de la fonction publique.

Les candidats retenus à l'issue de ces étapes écrites et des futurs entretiens oraux intégreront directement les différents districts de la compagnie afin de renforcer les équipes d'exploitation sur les réseaux urbains et régionaux.