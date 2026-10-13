Gabon: Le Maire de Moanda prend part à une séance de travail sur la modernisation de l'éclairage public dans dix villes du pays

En séjour professionnel à Libreville, le Maire de la Commune de Moanda, Estimé Pédox Lebomo, a pris part, ce mardi 13 octobre 2026, à l'hôtel Étoile d'Or de la Sablière, à une séance de travail consacrée à l'étude de faisabilité d'un projet de modernisation de l'éclairage public dans dix villes du Gabon, à travers le déploiement de technologies LED à faible consommation énergétique.

Aux côtés de ses homologues de Makokou, Koulamoutou et Ntoum, il a participé à cette rencontre en présence du Directeur Général de l'Énergie, de l'Ambassadeur d'Allemagne au Gabon, ainsi que des représentants et experts du ministère de l'Énergie, de la SEEG, de la City Climate Finance Gap Fund, des administrations publiques et des collectivités territoriales.

Les échanges, particulièrement nourris et constructifs, ont permis d'aborder les enjeux techniques, économiques et opérationnels liés à la modernisation des infrastructures d'éclairage public, tout en mettant en évidence la nécessité de concevoir des solutions adaptées aux besoins et aux réalités de chaque ville.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prenant la parole à cette occasion, le Maire de Moanda a rappelé que l'accès à l'eau et à l'énergie constitue le premier pilier du projet de société du Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.

Il a souligné que cette orientation nationale appelle des réponses concrètes, fondées sur le pragmatisme, l'efficacité et la recherche de résultats tangibles pour les populations. À cet égard, il a plaidé pour une accélération du passage des études à la réalisation effective des projets.

Pour la Commune de Moanda, cette initiative représente une opportunité de renforcer la qualité de l'éclairage public, de réduire les coûts énergétiques et de maintenance, tout en améliorant la sécurité, la mobilité nocturne et l'attractivité des espaces urbains.

Cette participation s'inscrit pleinement dans la vision de transformation territoriale de la Commune de Moanda. Elle réaffirme la volonté de la municipalité de privilégier des investissements structurants, durables et économiquement soutenables, capables de produire des améliorations concrètes et mesurables du cadre de vie des populations.