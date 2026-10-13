Gabon: Le monde politique - Une lutte de leadership où il faut savoir préserver son énergie.

Le monde politique est un univers hautement concurrentiel, où la quête du pouvoir peut parfois devenir un véritable poison. Heureusement, il existe encore des femmes et des hommes engagés, sincères et intègres. Ils sont peut-être trop peu nombreux, mais ils existent et continuent de croire en une politique au service de l'intérêt général.

Ce qui se passe aujourd'hui dans certaines formations politiques, qu'elles soient de la majorité ou de la non-majorité, nous rappelle une réalité : la politique est aussi un combat de leadership, parfois marqué par des ambitions personnelles qui prennent le dessus sur l'intérêt collectif.

Vous verrez certains engager des actions au nom d'un parti sans même prendre la peine d'en informer les autres. Vous verrez des alliances se nouer dans le silence, des stratégies se construire dans l'ombre et des personnes autrefois proches devenir soudainement vos adversaires.

Ces comportements sont encore plus visibles à l'approche des congrès et du renouvellement des bureaux exécutifs. À ces périodes, certains sont prêts à tout : vous écarter, vous discréditer, vous isoler, voire vous opposer à ceux-là mêmes qui vous ont fait confiance.

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Mais voici le conseil que je voudrais donner à toutes celles et ceux qui vivent ces situations : ne gaspillez pas votre énergie à combattre ceux qui ont fait de votre affaiblissement leur principal objectif.

Ne perdez pas votre santé, votre paix intérieure et votre équilibre familial dans des batailles qui ne construisent rien. Car ce que beaucoup oublient, c'est que Dieu a déjà tracé le chemin de chacun.

Ce qui vous est destiné ne vous échappera pas parce qu'une personne aura décidé de vous mettre des bâtons dans les roues.

Dans nos localités, vous rencontrerez toujours des personnes qui se proclament leaders, mais qui n'ont parfois ni véritable proximité avec les populations, ni vision claire, ni feuille de route. Pourtant, elles chercheront à freiner ceux qui travaillent réellement sur le terrain.

Pourquoi ? Parce que votre proximité avec les populations, votre sincérité et les résultats de vos actions peuvent déranger ceux qui ne disposent que de leur titre ou de leur fonction pour exister politiquement.

Mais retenez bien ceci : on peut respecter une fonction sans nécessairement respecter la personne qui l'occupe.

On vous accueille parce que vous êtes ministre, directeur général ou détenteur d'une autre responsabilité. On vous témoigne des égards en raison de votre position. Mais lorsque vous perdez cette fonction, les mêmes personnes peuvent vous tourner le dos.

En revanche, celui ou celle qui a véritablement construit une relation de confiance avec les populations n'a pas besoin d'un titre pour être accueilli. Avec ou sans fonction, avec ou sans pouvoir, sa place demeure dans le coeur de ceux qu'il a servis avec sincérité.

C'est là toute la différence entre le leadership de circonstance et le leadership de conviction.

Alors, chère jeune dame, cher jeune homme, cher papa, chère maman, vous qui êtes confrontés à l'hypocrisie, à la jalousie, aux intrigues et aux petites manoeuvres de ceux qui vous entourent, ne vous laissez pas détruire par ces comportements.

Pensez à vous. Pensez à vos enfants.

Pensez à votre famille. Pensez surtout à ces populations qui ont cru en vous, qui vous ont fait confiance et qui voient en vous une personne capable de faire la différence.

Même avec peu de moyens, vous pouvez apporter votre contribution. Vous pouvez soulager une famille, accompagner un jeune, soutenir une école, défendre une cause ou simplement redonner le sourire à quelqu'un.

Ne laissez pas les aigris, les ingrats et les batailles d'ego vous détourner de votre mission.

Continuez à avancer. Restez fidèles à vos convictions. Gardez le cap sur vos objectifs. Travaillez dans le silence si nécessaire, mais ne cessez jamais d'agir pour le bien commun.

Le pouvoir passe. Les fonctions changent. Les alliances se défont. Mais les actes posés en faveur des populations restent gravés dans les mémoires.

Et surtout, n'oubliez jamais que votre santé vaut infiniment plus que toutes les ambitions politiques du monde. Aucun poste, aucun titre, aucune bataille de leadership ne mérite que vous y laissiez votre paix intérieure, au risque de compromettre votre santé et de faire un AVC.

Faites votre part. Laissez à Dieu ce qui ne dépend pas de vous. Et avancez avec dignité.

Car en politique, le véritable héritage n'est pas le pouvoir que l'on a détenu, mais le bien que l'on aura fait aux autres.