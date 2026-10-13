Congo-Brazzaville: Livres - Mertone Anguers publie «Vision Congo 2100»

Dans cet essai de 122 pages, paru le 3 juin 2026, son auteur, Ansy Gerauld Mertone, connu sous le nom de plume par Mertone Anguers, propose une réflexion prospective à l'échelle d'un pays : il ne prétend pas annoncer ce que sera le Congo en 2100, mais examine les décisions qui pourraient orienter son évolution. Bref, il planifie son avenir jusqu'en 2100.

À quoi devrait ressembler la République du Congo au siècle prochain et que faut-il entreprendre maintenant pour s'en rapprocher ? C'est le fil conducteur de "Vision Congo 2100. Le pouvoir du temps long au service d'une nation d'avenir". L'auteur de cet ouvrage défend une idée directrice : le développement national se construit dans la durée par des choix cohérents en matière d'éducation, d'institutions, de production, d'environnement et de culture. Son livre esquisse une trajectoire de transformation pour la République du Congo et invite à débattre de ce qu'une génération doit transmettre à la suivante.

"Dans Vision Congo 2100. Le pouvoir du temps long au service d'une nation d'avenir", Mertone Anguers prolonge sa réflexion sur le pouvoir du temps long en l'appliquant au destin du Congo. L'ouvrage propose une doctrine nationale fondée sur le patriotisme, la refondation de l'école, l'État stratège, la fin du court-termisme, l'économie productive, la puissance du savoir, la protection du Bassin du Congo et le rayonnement culturel.

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Plus qu'un rêve futuriste, ce livre est un appel à bâtir une nation verte, moderne, souveraine et transmise avec sa responsabilité aux générations futures. L'expression «temps long» désigne dans le livre une manière de gouverner et d'organiser l'action publique au-delà des urgences immédiates.

Le premier chapitre pose le patriotisme comme «première infrastructure nationale». L'auteur l'entend moins comme une formule symbolique que comme un ensemble de pratiques : connaissance de l'histoire nationale, respect des institutions et des biens communs, sentiment d'appartenance et engagement au service du pays. Cette fondation civique mène au chapitre consacré à l'école que Mertone Anguers voudrait davantage tournée vers la formation de citoyens capables de comprendre, de créer et de produire. L'État stratège est l'autre pilier de cette architecture.

Le livre appelle le Congo à s'inscrire dans une vision commune

La réflexion s'étend ensuite au territoire. Le livre appelle à considérer le Congo comme un ensemble où les villes, les départements, les zones rurales, les infrastructures, les ressources en eau et les espaces forestiers doivent s'inscrire dans une vision commune. L'aménagement ne se réduit pas à la construction d'équipements : il doit aussi favoriser les activités économiques, l'accès aux services et la mise en valeur des potentialités locales.

Au chapitre de l'économie, Mertone Anguers plaide pour que le pays transforme davantage ses richesses et développe des capacités de production. Vision Congo 2100 se présente donc comme une contribution au débat public articulée sur neuf chapitres et d'une ambition nationale.

Originaire de la République du Congo, Mertone Anguers est un écrivain, penseur et essayiste congolais. A travers ces ouvrages, il interroge l'avenir de l'Afrique, la responsabilité des nations et la nécessité d'une vision historique fondée sur la durée, la mémoire et la transformation. Mertone Anguers exerce également comme chargé d'études au Secrétariat général du gouvernement. Son parcours associe service public, écriture et réflexion sur les transformations du Congo et de l'Afrique.