Congo-Brazzaville: Exploitation minière - Tout est rentré dans l'ordre à Kimba

A l'arrêt pendant des semaines à la suite d'un conflit opposant les exploitants et la population, l'exploitation de la mine de l'or vient de reprendre dans le district de Kimba, département du Djoué-Léfini, grâce à l'intervention du député de cette contrée, Antoine Beli-Bokolojoué.

La sous-préfecture de Kimba a connu récemment un climat délétère à cause des divergences entre des exploitants miniers et la population locale, notamment des jeunes travaillant dans les sites miniers. Informé de cette situation qui pourrait dégénérer en troubles, le député de la circonscription électorale unique de Kimba s'y est impliqué personnellement depuis le début du mois d'octobre.

Antoine Beli-Bokolojoué a, en effet, organisé une concertation citoyenne avec les habitants de Kimba et les propriétaires terriens pour les appeler au respect scrupuleux du nouveau code minier en vigueur.

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Au cours des échanges aux allures d'une sensibilisation, l'élu a invité les jeunes qui travaillent dans les sites miniers à faire preuve de maturité et de responsabilité pour un Kimba fort, uni et indivisible. Selon lui, toutes les entreprises et sociétés qui s'installent à Kimba doivent se conformer à la loi. « Il y avait quelques petits problèmes ici à Kimba entre les exploitants miniers et la population, les jeunes qui travaillent dans ces exploitations. Donc il était de mon devoir, en tant qu'élu de la contrée, de venir rencontrer mes mandants pour régler cette situation.

Vous savez, ces sites sont sous tutelle des entreprises qui ont, pour certaines, des permis de recherche et d'exploitation, pour d'autres, des permis de prospection. Nous leur avons fait comprendre qu'il faut qu'ils travaillent dans ces sites dans le respect de la loi et du cadre réglementaire concernant l'exploitation des mines dans notre pays », a expliqué Antoine Beli-Bokolojoué.

La population a, de son côté, demandé aux autorités d'être vigilant vis-à-vis de ces sociétés qui doivent leur présenter les études d'impact environnemental et social, les cahiers de charge et, surtout, un permis et les assurances. Selon le député, un jeune a failli dernièrement perdre sa vie à la suite d'un éboulement dans ces sites. D'où la nécessité de mettre de l'ordre et d'encourager les jeunes à continuer à travailler dans l'agriculture parce que ce sont des terres agricoles. Jeune de Kimba-centre, Chabrel Mbani a positivement apprécié cette initiative qui a permis aux deux parties d'accorder les violons. «

J'ai assisté à cette rencontre qui m'a vraiment intéressé. Elle portait sur les contradictions entre les exploitants miniers et la population de Kimba. Mais le député Antoine Beli-Bokolojoué est venu pour calmer l'hémorragie. Quand il a fini d'écouter sa population de Kimba, il nous a demandé de reprendre dans les sites, d'exercer l'exploitation artisanale vu que cela est autorisé aux fils du pays », a-t-il retenu.

Des forages pour offrir de l'eau potable à la population

Antoine Beli-Bokolojoué a appelé ses mandants à une prise de conscience effective, à la vigilance et à s'armer de courage pour dénoncer des bandits de grand chemin qui viennent se cacher à Kimba après avoir commis des forfaits ailleurs. « Il était de mon devoir d'attirer leur attention pour dire qu'il faut faire très attention, nous ne voulons pas que les gens qui fuient Brazzaville parce qu'ils sont recherchés viennent se réfugier à Kimba. C'est pour cela que nous avons pris la mesure de conscientiser nos jeunes pour être vigilants et pour dénoncer toute personne étrangère au site d'exploitation de l'or, des gens qui sont suspects, qu'ils les dénoncent, qu'ils informent les autorités locales pour prendre les mesures nécessaires », a instruit le député.

Profitant de sa descente, le député de Kimba a visité les trois forages d'eau potable en construction dans la localité. Il a insisté sur l'importance de ces ouvrages pour la population. « Les gens de Kimba vont chercher l'eau très, très loin, dans les rivières pour boire. Donc, il était de mon devoir de faire de telle sorte que la population ait de l'eau potable. Cela fait partie des promesses que nous leur avons faites. Nous avons construit deux forages et là nous sommes en train de construire un troisième pour trois quartiers.

Le but est de permettre aux trois quartiers de Kimba d'avoir accès à l'eau potable », a conclu l'élu qui a également remis des kits scolaires aux élèves des différentes écoles du district de Kimba.