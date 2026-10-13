Congo-Brazzaville: Lutte contre le cancer - une méga campagne de sensibilisation lancée le 13 octobre

Le ministère de la Promotion de la femme et du Pacte social, en collaboration avec l'association "Pour Elles", a lancé le 13 octobre à Brazzaville une vaste campagne de lutte contre les cancers féminins. Les organisateurs ont co-animé une, le 12 octobre, une conférence pour fixer l'opinion sur l'évènement.

La cérémonie sera patronnée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a précisé la président de l'association "Pour Elles", a souligné Keneth Bourienne lors de l'échange avec les professionnels des médias.

L'évènement vise à sensibiliser, éveiller et conscientiser le maximum de femmes et filles sur les cancers de seins et du col de l'utérus, afin de les inciter à aller se dépister en vue s'assurer de son état sérologique. Plusieurs activités sont prévues tout au long de cette campagne qui durera quatre jours.

Il s'agit, entre autres, d'une marche sanitaire dans la ville, des séances de dépistage gratuit de la maladie et des conférences-débats sur la pandémie qui prend de l'ampleur au Congo, a souligné la Pr Judith Nsondé Malanda, cancérologue au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville.

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L'objectif de cette campagne, tel que visé par l'association "Pour Elles", est de faire que le cancer ne soit plus une maladie taboue, afin de pousser le plus grand nombre de femmes et filles à se faire dépister plus tôt et guérissent vite de la maladie. « Plus la maladie s'installe, plus la prise en charge coûtera de plus en plus cher et les chances de guérison s'amoindrissent. Or, lorsque le cancer est dépisté à temps, la guérison sera totale et facile.

J'invite donc toutes les femmes et filles à aller se faire dépister dans les centres de détection prévus au Centre hospitalier et universitaire, en ce qui concerne Brazzaville », a précisé la Pr Judith Nsondé Malanda.

Dans intervention, la fondatrice de l'association "Pour Elles", Kenneth Bourienne, a fait savoir que le cancer est une affaire de santé publique qui nécessite l'implication de tous à tous les niveaux. A ce titre, elle a sollicité la participation de tout le monde, partant des entreprises, des hommes d'affaires aux individualités. Une idée appuyée par le Dr Julien Ignace Matété, co-conférencier de la cérémonie.