Sénégal: L'ANSD veut renforcer les exigences de qualité des données alimentant le débat public (DG)

Dakar — Le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Abdou Diouf, a plaidé mardi pour un renforcement des mécanismes de contrôle de la qualité des productions statistiques susceptibles d'alimenter le débat public, évoquant une réforme qui prévoit d'étendre le visa statistique à certaines données diffusées publiquement.

"Dans la nouvelle loi [...] il est proposé qu'au-delà des statistiques officielles, toute production statistique qui fait l'objet du débat public puisse recourir au visa statistique pour éviter tous les amalgames et autres", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec des journalistes.

Il a reconnu l'existence d'imperfections dans le dispositif national de production statistique, estimant que les évaluations réalisées et les recommandations formulées doivent contribuer à améliorer la qualité des données.

Le responsable a rappelé les acquis des réformes antérieures du système statistique national, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les efforts d'amélioration face aux nouveaux défis.

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Il a notamment évoqué un projet de réforme prévoyant d'étendre les exigences de qualité à certaines productions statistiques réalisées par des cabinets ou des organismes privés, dès lors qu'elles sont susceptibles d'influencer le débat public.

Selon les explications fournies par le directeur général de l'ANSD, la réglementation actuelle encadre notamment les opérations statistiques officielles, tandis que le projet de réforme envisage un dispositif plus large de vérification de la qualité des enquêtes diffusées publiquement.

Cette perspective soulève la question de la fiabilité des chiffres qui circulent dans l'espace public, notamment sur les questions économiques et sociales, ainsi que celles des méthodes utilisées pour produire ces données.

L'enjeu est de permettre aux citoyens, aux médias et aux décideurs de disposer d'informations suffisamment fiables pour éclairer le débat public et la prise de décision.