Sénégal: 'Un petit souci' dans la programmation des espaces explique le retour de la FILDAK au CICES, selon le directeur du livre

Dakar — La 18e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique (FILDAK) qui devait se tenir initialement à l'esplanade du Grand théâtre national de Dakar, aura finalement lieu au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) en raison d"'un petit souci dans la programmation des espaces", a indiqué le directeur du livre et de la promotion de la lecture.

"Nous avions prévu trois sites pour organiser cette 18e édition de la FILDAK. Le principal, c'était le Grand théâtre national, le second, le Musée des civilisations noires et enfin le théâtre national Daniel Sorano pour le spectacle d'ouverture. Chemin faisant, on a été amené à reconsidérer cette stratégie d'installation et d'implantation simplement parce qu'il y a eu un petit souci du point de vue de la programmation des espaces", a expliqué, mardi, Ibrahima Lo pour justifier le changement de lieu à quelques jours du démarrage de l'évènement prévu du 15 au 19 octobre.

Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye présidera, jeudi, à partir de 9 heures, l'ouverture de cette 18e édition de la FILDAK.

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"La FILDAK est un produit du CICES, qui en détient la propriété intellectuelle. Après avoir pris en compte un certain nombre de paramètres, l'autorité a décidé qu'il était peut-être plus simple de faire le tout sur un seul et même site qu'est le CICES", a ajouté M. Lo.

La cérémonie d'ouverture de la FILDAK se tiendra à la grande salle de l'Unité africaine du CICES et les échanges professionnels auront lieu dans les quatre autres salles de ce centre. Le pavillon Sénégal va abriter les stands d'exposition de la foire du livre et du matériel didactique.

Le directeur du livre et de la lecture a rappelé que la FILDAK a été conçue et mise en oeuvre par le CICES, et qu'en 1985, il y a eu un partenariat avec le ministère de la Culture au terme duquel ledit ministère met le contenu et les moyens tandis que le CICES gère le cadre.

"Nos partenaires du CICES, quand même, ont fait de gros efforts pour la réhabilitation des espaces. C'est la raison pour laquelle on n'a pas eu du mal à redéployer tout le programme et la stratégie. La communication a été assez difficile. Il fallait la reprendre. Mais l'un dans l'autre, nous nous retrouvons au CICES, qui retrouve son produit et il ne faut que s'en réjouir", a expliqué M. Lo.

Selon lui, tout a été fait dans le cadre d'une belle coopération, d'une belle entente.