Sénégal: Ziguinchor - Clôture d'un projet climatique dédié aux femmes des zones côtières

Ziguinchor — Le projet Action climatique féminine en Afrique de l'ouest (ACF-AO) a clôturé, mardi plus de trois années d'activités dans des zones côtières, dont la région de Ziguinchor (sud), où plusieurs femmes et jeunes ont pu bénéficié de ce projet, à travers des renforcements de capacités, des formations en leadership et plaidoyer et en méthodes de reboisement.

Ce projet démarré en mars 2023 a été clôturé, mardi à Ziguinchor, en présence de plusieurs autorités administratives ainsi que des personnes ayant bénéficié du projet.

"Avec ce projet qui prend fin aujourd'hui, beaucoup de résultats ont été obtenus surtout dans l'accompagnement des femme et des jeunes. Après trois ans, nous avons fait de sorte que ces derniers puissent participer à la prise de décisions dans les instances locales grâce au renforcement de capacités sur le leadership, le plaidoyer et l'accompagnement", a dit Mamadou Abdoulaye Sow, coordonnateur d'Enda Pronat .

Il prenait part à la cérémonie de clôture du projet ACG-AO, en même temps que d'autres représentants des structures partenaires du projet, dont Inter PARES et SUCO, deux organisations canadiennes.

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Ces femmes et jeunes, dit-il, sont aujourd'hui impliqués dans les organes de prise de décision au niveau local.

Mamadou Abdoulaye Sow a fait savoir que grâce à ce projet, les communautés contribuent à restaurer leurs écosystèmes, après avoir subi des formation en matière de reboisement de la mangrove, avec des espèces comme Rhizophora et Avicennia qu'elles n'avaient plus l'habitude de voir au niveau de la zone et qui sont très difficiles à reboiser.

"Grâce aux investigations du projet et aux activités d'accompagnement, nous avons pu réussir au moins à diversifier le reboisement autour de la mangrove, mais aussi à travers l'élaboration de pares-feux qui ont permis, avec certains partenaires tels que le Conseil national de concertation des ruraux (CNCR), à mieux gérer les ressources naturelles et lutter contre les feux de brousse. Plusieurs hectares de terres ont été restaurés", s'est félicité M. Sow.

Pour les femmes, ACF-AO a participé à leur autonomisation économique, à travers des activités de renforcement de capacités dans les domaines du maraîchage, de la pisciculture et de la transformation des produits halieutiques.

Les acteurs de ces secteurs, d'après le Coordonnateur d'Enda Pronat, ont été accompagnés dans le cadre de la professionnalisation de leurs activités, participant à la hausse de leurs revenus et l'amélioration de leurs conditions de vie.

Le projet ACD-AO est financé par Affaires mondiales Canada, à travers l'enveloppe du Partenariat pour le climat et mis en oeuvre depuis 2023. Il a touché près de 17 000 bénéficiaires, majoritairement des femmes et des jeunes vivant dans des zones côtières du pays, notamment à Ziguinchor, Kolda, Sédhiou (sud) et Fatick (centre).

Les responsables du projet ont expliqué que cette initiative a contribué au renforcement de l'égalité de genre, à la promotion de l'agroécologie et à l'amélioration des capacités d'adaptation des femmes rurales face aux changements climatiques, en relation avec Jeunes volontaires pour l'environnement du Sénégal (JVE), APISEN et le CNCR.