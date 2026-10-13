Sénégal: A Keur Demba Ngoye, des femmes apprennent l'agroécologie, grâce à un projet de 281 millions FCFA

Keur Demba Ngoye — Des femmes du village de Keur Demba Ngoye, dans la commune de Fandène (Thiès, ouest), seront formées, pendant trois ans, à l'agroécologie, dans le cadre d'un projet financé à hauteur de plus de 281 millions de francs CFA, a appris l'APS d'une des responsables des associations partenaires de cette initiative.

"Le projet a obtenu un financement de plus de 281 millions de francs. Il sera d'une durée de trois années", a renseigné la présidente de l'Association TEREO, Amélie Keller.

Dans le cadre du projet "Renforcement et diffusion des métiers de la transition agroécologique au Sénégal", l'ONG CICODEV Afrique, en collaboration avec TEREO et AGROSOL Academy, ont organisé lundi, une formation, a constaté l'APS.

Selon elle, cette formation permettra de passer de la monoculture de l'arachide à une culture diversifiée, beaucoup plus riche, avec un avenir plus prometteur.

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"Les formateurs viendront régulièrement sur le terrain, voir si elles appliquent concrètement l'agroécologie dans leur champ", a-t-elle indiqué.

"Nous sommes dans ce projet, parce qu'en tant que consommateurs, nous faisons la promotion de la consommation durable", a pour sa part, dit le directeur exécutif de CICODEV Afrique. Amadou Kanouté.

M. Kanouté a noté que l'ONG qu'il dirige fait la promotion d'une "consommation responsable", permettant "de protéger les sols, de nous nourrir de ce que nous produisons, mais aussi de veiller à ce que le climat n'en souffre pas".

"Et pour cela, nous avons choisi l'agroécologie, [...] l'un des modes de remédiation contre les changements climatiques selon la science", a-t-il affirmé.

La production agroécologique permettant de pratiquer l'arboriculture, la sylviculture, l'élevage, la gestion de l'eau et des semences, est "l'une des solutions" face à ce phénomène naturel, a-t-il dit.

Malick Sow, expert et praticien en agroécologie, a relevé que cette pratique culturale "encourage", d'une part, "l'économie circulaire", et d'autre part, "décourage l'utilisation des gaines en plastique" qui cause beaucoup de dommages à l'environnement.