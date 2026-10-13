Sénégal: Le nouveau directeur de la Maison de la presse veut mettre l'accent sur la formation continue des professionnels de médias

Dakar — Le nouveau directeur général de la Maison de la Presse (MP), Badara Pouye, a exprimé, mardi, sa volonté de mettre l'accent sur la formation continue et le renforcement des capacités des professionnels de médias, face aux défis de la désinformation et de l'Intelligence artificielle (IA).

"Notre feuille de route devra également mettre l'accent sur la formation et le renforcement de capacités. La désinformation et les nouveaux défis liés à l'intelligence artificielle nous obligent à renforcer continuellement les compétences des professionnels" des médias, a-t-il déclaré.

M. Pouye s'exprimait lors de la cérémonie de passation de service avec le directeur sortant de la Maison de la presse, Sambou Biagui, en présence du secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec le parlement, du président du Conseil d'administration de la Maison de la presse, entre autres.

Il a dans le même temps annoncé son ambition de faire de la MP un "carrefour national, africain et international des médias", à travers la formation des journalistes et techniciens, ou encore par des échanges entre professionnels.

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"Je voudrais également réaffirmer notre volonté de faire de la MP une plateforme ouverte sur l'Afrique. Nous voulons renforcer notre collaboration avec les médias, les organisations professionnelles, les institutions de régularisation, les écoles de journalisme et les réseaux des journalistes africains", a également dit Badara Pouye.

"Nous voulons contribuer à faire de Dakar un véritable point de rencontre des professionnels de médias africains. Le Salon international des médias d'Afrique - SIMA - constitue déjà une illustration de cette ambition", a-t-il déclaré, promettant l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de la MP.

L'ancien directeur général de la MP, Sambou Biagui, a, quant à lui, fait le bilan de son passage à la tête de cette structure, citant par exemple la création du SIMA, dont la deuxième édition s'est tenue du 8 au 11 octobre dernier, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar.

"Nous avons voulu que la MP dépasse les limites de son bâtiment pour devenir un véritable centre de réflexion, de dialogue, de coopération et d'innovation au service de l'écosystème médiatique africain", a-t-il dit.

Il est également revenu sur plusieurs autres initiatives qu'il a lancées, notamment l'organisation de formations en journalisme numérique, en IA, sur la lutte la désinformation et la production multimédia, entre autres.

Il a également évoqué la formation des professionnels des médias en anglais, les cours de conduite permis l'obtention de permis de conduire au profit de 155 professionnels des médias et de la communication sociale, ainsi que la signature d'une convention destinée à faciliter l'accès aux soins des journalistes et de leur famille.