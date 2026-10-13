Sénégal: Kaffrine - une vingtaine de journalistes et d'acteurs communautaires formés pour mieux sensibiliser sur changements climatiques

Kaffrine — Une vingtaine de journalistes et d'acteurs communautaires ont été outillés mardi sur les enjeux des changements climatiques, à l'initiative de la Division régionale de l'environnement et des établissements classés (DREEC), en partenariat avec l'Association des journalistes pour l'environnement et le climat (AJEC), section zone centre, a constaté l'APS.

"Les journalistes jouent un rôle extrêmement important dans la diffusion et le traitement des informations liées aux changements climatiques. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de les outiller afin qu'ils puissent être des relais, mais également maîtriser les questions environnementales", a souligné Khadim Diallo, chef de la DREEC de Kaffrine.

Il s'exprimait au terme de cette session de formation, en présence notamment de Cheikh Tidiane Sarr, président de la zone centre de l'AJEC, et d'Aly Sidy Faye, point focal régional de l'association.

Le chef de la DREEC de Kaffrine a également insisté sur la nécessité de vulgariser les connaissances scientifiques afin de faciliter leur compréhension par les citoyens, et de favoriser une meilleure appropriation des enjeux climatiques au niveau local.

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"On ne peut pas lutter contre les changements climatiques sans faire de la sensibilisation", a-t-il affirmé, estimant que cette démarche est indispensable pour encourager l'adoption de comportements plus respectueux de l'environnement.

Pour sa part, Aly Sidy Faye, point focal régional de l'AJEC, a salué la tenue de cette formation, qu'il considère comme une opportunité de renforcer les capacités des professionnels des médias et des acteurs communautaires sur les questions environnementales.