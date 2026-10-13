Sénégal: Le personnel du ministère de la Fonction publique invité à être des relais de sensibilisation contre les cancers féminins

Dakar — Le directeur de cabinet du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Omar Fall, a lancé, mardi, un appel à l'ensemble du personnel du ministère afin qu'il serve de relais dans la sensibilisation contre les cancers du sein et du col de l'utérus, en vue de mieux protéger les femmes.

"Les agents doivent, au sortir de cette manifestation, retourner chez eux et propager l'information pour que le maximum de personnes puisse s'approprier les mécanismes de prévention contre le cancer du sein et du col de l'utérus", a-t-il notamment dit lors de la cérémonie de sensibilisation contre les cancers féminins organisé dans les locaux du ministère dans le sillage de la campagne d'Octobre rose.

L'objectif visé à travers cette cérémonie est de faire en sorte que tous les agents du ministère, après cette journée, de retour dans leurs familles respectives, dans leur quartier, puissent démultiplier cette activité de sensibilisation, pour que le maximum de Sénégalais puisse davantage appréhender ces pathologies, a-t-il ajouté.

Selon lui, un ministère, quel qu'il sit, est tout à fait indiqué pour impulser des dynamiques pour promouvoir la protection des femmes par rapport au cancer du sein et du col de l'utérus.

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"Une cérémonie de sensibilisation comme celle d'aujourd'hui est organisée pour que les femmes et les filles puissent dorénavant mieux accorder une importance à leur santé, en allant faire des dépistages, en ayant des comportements d'auto-prévention, pour que le cancer, une maladie pernicieuse, ne puisse pas les atteindre et compromettre leur santé", a souligné Omar Fall.

Il a dans le même annoncé l'ouverture mercredi d'un centre médico-social au sein du ministère de la Fonction publique afin que les agents et leurs familles qui souhaiteraient se fassent dépister.

Dr Oumy Cécile Diop, radiologue au Centre médico-social de la Fonction publique a, pour sa part, indiqué qu'un dispositif sera mis en place avec les professionnels de santé pour pouvoir accueillir toutes les femmes du ministère, ainsi que les familles des hommes qui y travaillent.

"Nous leur ferons l'examen clinique, les orienterons pour l'imagerie qui correspond à chaque type de femme, notamment la mammographie, l'échographie mammaire, afin de dépister précocement une quelconque anomalie pour une prise en charge plus adaptée et plus efficace", a-t-elle déclaré.