Sénégal: L'ANSD envisage de faciliter l'accès à distance aux données anonymisées (DG)

13 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) travaille à rendre possible l'accès à distance aux données anonymisées mises à la disposition des chercheurs dans ses centres d'accès aux données, a annoncé mardi son directeur général, Abdou Diouf.

"L'Agence nationale de la statistique et de la démographie travaille à rendre possible l'accès à distance aux données anonymisées mises à la disposition des chercheurs dans ses centres d'accès aux données" , a déclaré le directeur Abdou Diouf.

Il s'exprimait lors d'une rencontre avec des journalistes organisée en partenariat avec la Banque mondiale et la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS).

Le directeur de l'ANSD a expliqué que ce dispositif permet d'accéder à des données détaillées qui ne sont pas nécessairement disponibles sous la même forme dans les publications statistiques accessibles au grand public.

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Ces données, préalablement anonymisées, sont destinées à faciliter les travaux de recherche et l'analyse approfondie des phénomènes économiques et sociaux.

Le directeur général a indiqué que le dispositif était déjà opérationnel dans certains centres, avec l'ambition de l'étendre progressivement à d'autres universités et structures de recherche.

L'objectif est également de développer un accès à distance, afin de permettre aux utilisateurs autorisés de consulter ces données sans devoir systématiquement se rendre dans les centres concernés.

Une telle évolution pourrait, selon lui, faciliter le travail des chercheurs, des universitaires et des autres utilisateurs qui ont besoin de données détaillées pour conduire leurs analyses.

"Elle pose toutefois des enjeux importants en matière de protection des données personnelles, de sécurisation des accès et de définition des conditions d'utilisation des informations mises à disposition", a-t-il ajouté .

Lire l'article original sur APS.

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