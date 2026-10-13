Sénégal: Dagana - Des producteurs et des conseillers agricoles formés aux techniques de culture du blé

Dagana — Des producteurs et des conseillers agricoles prennent part, depuis lundi, au Centre de formation professionnelle (CFP) de Dagana, à une session de formation portant sur l'itinéraire technique et les bonnes pratiques culturales du blé, a constaté l'APS.

Cette session de formation de trois jours financée par la fondation hollandaise ACHMEA est organisée dans le cadre du projet Blé irrigué au Sénégal (BIS), qui mis en oeuvre par la Coopération européenne pour le développement rural (EUCORD) basée à Bruxelles.

"Le blé représente la deuxième céréale utilisée au Sénégal après le riz, avec quelque 800 000 à 900 000 mille tonnes importées chaque année. Il est donc nécessaire de renforcer les capacités des vulgarisateurs agricoles afin qu'ils puissent prendre le relais auprès des autres producteurs", a déclaré le coordinateur du programme BIS, Amadou Diouf.

Il a ainsi magnifié le travail de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), particulièrement dans la mise au point de variétés de blé adaptées aux conditions agroclimatiques du Sénégal.

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Le projet BIS, mis en oeuvre depuis 2024, vise à accompagner l'État du Sénégal dans sa politique de souveraineté alimentaire, a-t-il notamment dit.

De son côté, Dr Amadou Tidiane Sall, chercheur à l'ISRA, a rappelé que le développement de la filière blé constitue une opportunité pour renforcer la souveraineté alimentaire du pays.

À l'issue de la formation, il espère que les producteurs participants maîtriseront davantage les techniques et les bonnes pratiques culturales du blé et pourront, à leur tour, les transmettre à d'autres producteurs.

Alimatou Diack, un des bénéficiaires de la formation, a salué cette initiative destinée à renforcer les capacités des acteurs agricoles en matière de bonnes pratiques culturales du blé.

Mamadou Bâ, président de l'Union de Galoya, une organisation paysanne et communautaire du département de Podor (nord), s'est réjoui de la tenue de cette formation, estimant qu'elle participe aux efforts déployés pour atteindre l'autosuffisance du Sénégal en blé.