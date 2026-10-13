Sénégal: Politique nationale de l'emploi - Des responsables outillés pour accompagner les territoires

Thiès — Une première cohorte composée de 41 coordonnateurs techniques de pôles emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes ainsi que de points focaux départementaux de la direction de l'emploi, issus de sept régions du pays, ont entamé une formation de trois jours devant leur permettre d'accompagner les territoires dans la mise en oeuvre de la Politique nationale de l'emploi (PNE).

Organisée par la Direction de l'Emploi du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail (OIT), cette formation a démarré lundi à Thiès.

Elle cible au total 89 coordonnateurs et points focaux issus des pôles emploi des 14 régions du pays et regroupés en deux cohortes qui suivront, à tour de rôle, deux sessions.

La première regroupe 41 coordonnateurs techniques des pôles emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes (PEEJF) et points focaux départementaux de la direction de l'emploi issus des régions de Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Louga, Saint-Louis et Thiès.

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La deuxième session concerne les pôles emploi des régions Sédhiou, Kolda, Ziguinchor, Tambacounda, Kédougou et Kaffrine et Matam.

Cette initiative financée par l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), s'inscrit dans le projet "Stimuler la création d'emplois décents par l'amélioration du dispositif d'insertion des jeunes femmes et hommes et la formalisation des entreprises au Sénégal" (ADIJEFE).

En tant que guichets uniques de l'emploi et de l'entrepreneuriat au niveau départemental, les PJEEF sont positionnés comme l'échelon de pilotage opérationnel dans le cadre de la Politique nationale de l'emploi (2026-2034).

La mise en oeuvre de ce dispositif passe par le recrutement et le déploiement de 43 coordonnateurs techniques de pôles et 46 points focaux départementaux, pour être le premier maillon opérationnel du déploiement territorial de cette politique de l'Etat.

D'où la nécessité de "les doter de compétences opérationnelles et harmonisées ainsi que d'une vision stratégique avant leur pleine prise de fonction", justifient les organisateurs dans un document.

Le directeur de l'emploi au Cheikh Ahmadou Abdoul Guèye."Nous sommes là aujourd'hui pour renforcer les capacités et les compétences de ces acteurs, leur donner tous les outils, les instruments et les rudiments pour une meilleure maîtrise de la dynamique de l'emploi au niveau territorial, afin d'accompagner les territoires dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de l'emploi", a expliqué le directeur de l'emploi au Cheikh Ahmadou Abdoul Guèye, en marge de la cérémonie d'ouverture.

La rencontre a été présidée par Mamadou Guèye, conseiller technique au ministère, en présence de la directrice de l'Organisation internationale du travail pour le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest, Samira Daoud, du directeur de l'Emploi, et de Francesco Mele, coordonnateur du secteur Emploi/AICS à Dakar.

Selon Cheikh Ahmadou Abdoul Guèye, les pôles emploi entrepreneuriat qui existent depuis mai 2021 dans les 46 départements du pays, ont réalisé "beaucoup de choses" jusque-là, en termes d'accompagnement, de suivi des bénéficiaires, de gestion de certains projets et programmes et dans la coordination même de l'emploi au niveau territorial.

"L'Organisation internationale du travail accompagne le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, à travers la direction de l'emploi, à travers différents projets", a pour sa part noté la directrice de l'Organisation internationale du travail pour le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest, Samira Daoud.

La directrice de l'Organisation internationale du travail pour le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest, Samira Daoud.Selon Mme Daoud, le Sénégal est doté d'un texte qui définit ses priorités, les enjeux et les modalités à travers lesquelles, il souhaite renforcer, promouvoir l'emploi et en particulier l'emploi des jeunes et des femmes.

Elle a noté que l'OIT a accompagné l'État du Sénégal, avec les partenaires sociaux dans l'élaboration d'outils, de dispositifs visant à booster la création d'emplois, comme la Convention nationale Etat-employeur, qui permet de donner un premier emploi et une première expérience à des jeunes.

La directrice a fait savoir que ces formations s'inscrivent "dans la continuité de ce travail" consistant à "faire en sorte que ces différents textes et outils se traduisent très concrètement sur le terrain, que les principaux acteurs qui auront la responsabilité de mettre en oeuvre cette politique nationale de l'emploi" soient mis à niveau.

L'ensemble des partenaires, qu'il s'agisse des organisations de travailleurs ou des organisations d'employeurs, ont été pleinement impliqués dans le processus d'élaboration de la PNE ou d'adoption de la nouvelle convention nationale État employeur, a-t-elle affirmé.