Ile Maurice: Business Mauritius précise les exemptions pour les entreprises

À la suite de l'entrée en vigueur du Curfew Order 2026, émis ce mardi 13 octobre, Business Mauritius rappelle les dispositions applicables aux entreprises pendant le couvre-feu, prévu de 20 h 30 ce soir à 6 heures demain matin dans les 15 zones concernées.

L'arrêté prévoit plusieurs exemptions, notamment pour les employés des organismes publics et privés assurant des services essentiels, les médecins appelés à prodiguer des soins urgents, les pharmaciens et leurs employés, ainsi que le personnel des stations-service, du port, de l'aéroport et des entreprises liées à ces activités. Les employés des services de nettoyage, de collecte des déchets et de sécurité sont également concernés.

Des dérogations sont aussi prévues pour les personnes disposant d'un permis délivré conformément à la loi, ainsi que pour les passagers, chauffeurs et accompagnateurs se rendant à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam ou au port de Port-Louis, ou en revenant. Business Mauritius invite les entreprises concernées à consulter l'arrêté afin d'organiser leurs activités et les déplacements de leurs employés dans le respect des dispositions en vigueur.

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L'organisation appelle également ses membres à suivre les consignes des autorités et à faire de la sécurité de leurs équipes une priorité.

Business Mauritius se réunira demain matin afin d'évaluer l'évolution de la situation et de déterminer les recommandations à adresser aux entreprises concernant l'organisation du travail pour la journée du mercredi 14 octobre. Ces orientations seront communiquées à ses membres vers 6 h 30.