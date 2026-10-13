Ile Maurice: Aptis passe à la vitesse supérieure - Huit entreprises, cinq pôles et Rs 1,5 milliard d'investissements à l'horizon 2030

Construit au fil des opportunités entrepreneuriales et des acquisitions, le groupe Aptis entend désormais donner une nouvelle dimension à son développement. Son ambition : consolider un portefeuille de huit entreprises présentes dans des secteurs aussi variés que la distribution, l'industrie, les services professionnels, l'immobilier et la gastronomie, tout en préparant sa prochaine phase de croissance à l'horizon 2030.

Fondé par Jean-Pierre Mamet, président fondateur, et Sabbi Appanna, Chief Financial Officer, Aptis s'est développé progressivement autour d'une approche pragmatique, fondée sur l'identification d'opportunités dans différents segments de l'économie mauricienne.

Aujourd'hui dirigé par son fils, Oscar Mamet, le groupe affiche un chiffre d'affaires de Rs 8,6 milliards pour l'exercice 2025 et emploie plus de 300 personnes. Sa feuille de route prévoit Rs 1,5 milliard d'investissements d'ici 2030, avec l'objectif de dépasser Rs 500 millions de profits après impôt. Ces ambitions traduisent une volonté de passer d'une croissance construite au gré des occasions à une stratégie davantage structurée, articulée autour de cinq pôles d'activité.

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«Le groupe Aptis s'est construit en avançant, en observant les évolutions de notre économie et en ayant la volonté de saisir les opportunités qui nous paraissent pertinentes», explique Oscar Mamet. Une démarche résumée par une formule qui reflète l'histoire du groupe : «Nous n'avons pas commencé avec un grand plan ; nous avons construit étape par étape.»

Diversification par acquisitions

L'histoire d'Aptis commence en 2009 avec TNS Tobacco, spécialisée dans l'importation et la distribution exclusive des marques de British American Tobacco à Maurice. En 2015, le groupe s'étend à la distribution d'énergie avec RACSO, active dans les carburants, le GPL et les solutions de gestion de flotte. Il se diversifie ensuite dans l'industrie manufacturière avec Resiglas, qui fabrique des produits en fibre de verre, en polyéthylène et en acrylique.

La création du groupe Aptis en 2019 marque une nouvelle étape dans cette construction. Les acquisitions et les investissements élargissent progressivement son périmètre. L'Artigiano renforce sa présence dans la gastronomie italienne, tandis que Navitas développe des services corporate, comptables et fiscaux. Le groupe entre également dans l'immobilier de luxe avec Barnes et dans la location saisonnière avec Ocealys, à Belle-Mare. Domino's Pizza et Bigarade sur Mer, à Rodrigues, complètent ce portefeuille parmi ses investissements stratégiques.

«Chaque entreprise que nous avons intégrée nous a apporté une expertise, des équipes et une nouvelle compréhension d'un secteur. Et, de notre côté, nous leur servons d'accélérateur de croissance», souligne Oscar Mamet.

Le nouveau positionnement d'Aptis repose sur cinq clusters : Distribution, Commerce & Industrie, Immobilier, Services et Investissements. Cette organisation doit permettre de nouvelles possibilités de développement.

Synergie de culture

Au-delà des acquisitions, le groupe entend renforcer sa capacité à accompagner ses filiales, notamment en matière de gouvernance, de leadership et de performance financière. Il souhaite également développer une culture commune, sans effacer les particularités des différentes entreprises.

Cette approche place les ressources humaines au coeur de la stratégie. Aptis se propose de devenir un employeur de référence à Maurice en misant sur le développement des compétences, l'équité en matière de rémunération et les perspectives de carrière. Son Graduate Programme permet ainsi aux jeunes diplômés de découvrir les différentes filiales avant de choisir leur orientation professionnelle.

Pour Oscar Mamet, la croissance du groupe doit rester étroitement liée à la qualité des équipes et à leur capacité à travailler ensemble. La feuille de route prévoit ainsi de renforcer la connexion entre les collaborateurs, tout en améliorant les pratiques de leadership et de gouvernance.

À l'horizon 2030, Aptis souhaite ainsi conjuguer diversification, discipline financière et développement des talents. La prochaine étape de ce groupe ne consiste plus seulement à saisir des opportunités, mais à démontrer que la complémentarité de ses activités peut devenir un moteur durable de croissance dans l'économie mauricienne.