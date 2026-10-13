Ile Maurice: Arnaud Lagesse appelle au calme et à l'unité nationale

Le président de Business Mauritius, Arnaud Lagesse, est sorti de sa réserve. Dans une déclaration diffusée ce mardi 13 octobre, il dit avoir suivi «avec attention» les événements depuis lundi soir et joint sa voix aux appels au calme lancés par les autorités, les leaders d'opinion et les responsables religieux.

S'exprimant au nom de la communauté des affaires, mais aussi «en tant que Mauricien», il appelle à l'unité nationale et à la solidarité. «Les inquiétudes et les désaccords doivent pouvoir s'exprimer dans le respect des personnes et par le dialogue», affirme-t-il.

Arnaud Lagesse invite chacun à faire preuve de retenue, à respecter les consignes des autorités et à veiller les uns sur les autres.