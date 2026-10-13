Ile Maurice: Un appel à la paix et à une justice transparent

À la suite du drame survenu à Camp-Levieux le vendredi 9 octobre, où Élodie Thomas, 27 ans, a été blessée par balle par un policier, le Concerned Citizens Collective a lancé un appel au calme et à l'unité nationale. Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 13 octobre à l'hôtel Le Saint Georges, à Port-Louis, des citoyens issus de différentes communautés ont exprimé leurs inquiétudes face aux tensions et réclamé que justice soit faite.

Ishtiyaq Cauhnye a tenu à préciser que cette démarche était citoyenne et dépourvue de toute ambition politique. «Nous n'avons aucun agenda politique», a-t-il souligné, expliquant que les représentants présents souhaitaient transmettre un message de paix à la population. Tout en reconnaissant la colère suscitée par les circonstances du drame, il a insisté sur la nécessité de préserver l'unité du pays et de contribuer à son développement. De son côté, François Dugole a appelé les Mauriciens à ne pas laisser la situation dégénérer davantage. S'il a dit comprendre la frustration et la colère de certains manifestants, il a mis en garde contre les risques d'escalade.

Il a également réclamé une enquête transparente et impartiale afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances de l'incident.

François Dugole a par ailleurs demandé que des mesures soient prises à l'encontre du policier impliqué dans le tir, évoquant notamment son renvoi de la force policière. Il a aussi exhorté les autorités à agir avec discernement afin d'éviter de nouvelles tensions. Laurent Marie Julian et Senna Budlorun ont, eux aussi, appelé à la responsabilité collective. Tout en reconnaissant le droit des citoyens d'exprimer leur mécontentement, ils ont demandé à la population d'éviter les débordements et de privilégier le dialogue.

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Les intervenants ont également exprimé leur solidarité envers la famille d'Élodie Thomas et appelé le gouvernement à garantir que justice soit rendue. Leur message commun est de préserver la paix sociale, maintenir la cohésion entre les communautés et éviter que ce drame ne provoque de nouvelles divisions dans le pays.