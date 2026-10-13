Ile Maurice: Navin Ramgoolam promet des sanctions sévères

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a annoncé ce soir l'instauration d'un couvre-feu de 20 h 30 ce mardi 13 octobre à 6 heures demain, à la suite des violences, actes de vandalisme et pillages survenus lundi soir dans plusieurs régions du pays. Dans une déclaration à la nation diffusée sur la MBC, il a lancé un avertissement aux fauteurs de troubles, affirmant que les responsables des actes illégaux devront répondre de leurs actes et subir de lourdes conséquences.

Cette intervention d'environ six minutes est intervenue après une réunion spéciale du Conseil des ministres, présidée par le chef du gouvernement ce mardi après-midi au Bâtiment du Trésor. Consacrée à la situation du maintien de l'ordre, cette réunion faisait suite aux incidents qui ont secoué une dizaine de régions de l'île.

Initialement annoncée pour 18 heures par le Prime Minister's Office, l'allocution de Navin Ramgoolam a finalement été diffusée vers 19 h 32 lors du journal télévisé de la MBC.

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Le Premier ministre a d'abord appelé les Mauriciens à faire preuve de solidarité et de responsabilité. Il a rappelé que la paix et l'harmonie du pays dépendent de chaque citoyen. Selon lui, les Mauriciens ont toujours exprimé leur mécontentement par les urnes ou à travers des manifestations. Il a souligné que les actes de vandalisme et de pillage de lundi soir sont largement condamnés, d'autant plus que des élèves passent actuellement les examens de Cambridge et que le pays traverse une période de prières.

Des groupes soupçonnés d'être financés par des trafiquants

Navin Ramgoolam a également évoqué des informations selon lesquelles des groupes organisés chercheraient à attiser la haine et la violence afin de provoquer des tensions et de troubler l'ordre public. Selon les renseignements policiers qu'il a rapportés, certains individus seraient financés et envoyés par des trafiquants de drogue qui se sentiraient menacés par les opérations policières. Il a affirmé que ces personnes sont connues des forces de l'ordre.

Le chef du gouvernement a expliqué que des informations faisaient état de préparatifs en vue de nouveaux désordres hier soir. C'est dans ce contexte que le couvre-feu a été décrété afin de protéger la population. Il a demandé aux Mauriciens de respecter cette mesure, tout en précisant que des dispositions particulières seraient prises pour les malades et les situations d'urgence. Il a prévenu que la police était prête à intervenir contre toute personne tentant de troubler l'ordre public, avec fermeté et discernement.

Un appel à la responsabilité sur les réseaux sociaux

Le Premier ministre a également dénoncé la circulation d'images trompeuses et de fausses informations sur les réseaux sociaux, susceptibles d'alimenter les tensions. Il a appelé les médias à vérifier les informations diffusées et les personnalités politiques ainsi que les observateurs à mesurer la portée de leurs déclarations.

Revenant sur les coups de feu survenus à Camp-Levieux, il a qualifié d'«impardonnable» l'acte commis par un policier, tout en estimant que l'ensemble des forces de l'ordre ne devait pas être tenu responsable du comportement d'un seul agent. Il a rappelé que les policiers sont également des citoyens ayant des familles et qu'ils sont au service de la population.

Navin Ramgoolam a ensuite adressé un message de fermeté aux auteurs des violences, promettant leur identification et des sanctions sévères pour les actes illégaux commis.

Il a remercié les personnes ayant lancé des appels au calme et insisté sur l'importance de préserver l'unité nationale. Le Premier ministre a annoncé qu'une nouvelle réunion spéciale du Conseil des ministres se tiendrait aujourd'hui à 14 h 30 afin d'évaluer la situation et de décider de la marche à suivre.

Quinze zones concernées par le couvre-feu

Le couvre-feu concerne notamment Port-Louis, Beau-Bassin-Rose-Hill, Quatre-Bornes-Palma, Vacoas-Phoenix, Curepipe-Forest-Side, Mahébourg-Vieux-Grand-Port, Chemin-Grenier-Bel-Ombre, Case-Noyale-Rivière-Noire, Bambous, Petite-Rivière, La Gaulette, Flacq-Argy, Goodlands, Grand-Gaube et Triolet.