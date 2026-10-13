Ile Maurice: Les tensions persistent, plusieurs localités touchées

De Bambous à Goodlands, en passant par Saint-Pierre, Mahébourg et Camp-Diable, plusieurs localités ont été le théâtre de tensions dans la soirée du mardi 13 octobre. Routes obstruées, foyers d'incendie et jets de projectiles : alors que les autorités tentent de contenir les débordements, le couvre-feu, entré en vigueur à 20 h 30, impose de nouvelles restrictions aux déplacements. Les circonstances précises de chaque incident restent à établir.

La tension ne s'est pas limitée à une seule région. Au fil de la soirée, plusieurs localités de l'île ont été citées parmi les secteurs touchés par des incidents. À Bambous, des individus masqués auraient obstrué une route avant de lancer des projectiles. Des foyers d'incendie ont également été signalés sur la chaussée.

D'autres signalements concernaient Goodlands, Saint-Pierre, Mare-la-Chaux, Mahébourg, Stango Billot, Saint-Hilaire, Camp-Diable, Bel-Ombre et Quartier-Militaire. Ces nombreux signalements témoignent d'une soirée sous tension, même si la nature et la gravité des événements doivent encore être précisées dans chaque localité.

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Au-delà des routes bloquées et des incendies signalés, la multiplication des alertes pose la question du rétablissement de la circulation et de la sécurité dans les quartiers concernés. Les autorités devront établir les circonstances des incidents, vérifier les informations recueillies sur le terrain et déterminer les responsabilités éventuelles.

Dans l'immédiat, l'évolution de la situation dépendra notamment de la capacité des forces de l'ordre à prévenir de nouveaux débordements, à sécuriser les axes routiers et à permettre aux habitants de retrouver un environnement sûr.

Les informations disponibles ne permettent toutefois pas encore de dresser un bilan définitif de cette soirée.