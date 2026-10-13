Sénégal: De Léopold Senghor à Bassirou Diomaye - L'âge du pouvoir au pays

De Léopold Sédar Senghor à Bassirou Diomaye Faye, cinq hommes, aux parcours différents ont dirigé le Sénégal. À 44 ans, l'actuel chef de l'État est le plus jeune Président de l'histoire du Sénégal, tandis qu'Abdoulaye Wade en est le doyen, à 73 ans.

L'âge moyen d'accession au pouvoir, au Sénégal, s'établit à environ 55 ans. Mais cette moyenne n'est pas homogène. Deux présidents ont accédé à la magistrature suprême avant 46 ans, deux autres autour de la cinquantaine, tandis qu'un seul réalise son ambition présidentielle à 73 ans.

Léopold Sédar Senghor

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Né le 9 octobre 1906 à Joal, Léopold Sédar Senghor accède à la présidence en septembre 1960. Il a alors 53 ans. Poète, agrégé de grammaire, Senghor arrive au pouvoir avec une expérience avérée de la vie publique. Son parcours s'est construit avant l'indépendance, notamment au sein des institutions politiques françaises, puis dans les responsabilités exercées au Sénégal. Il incarne une génération de dirigeants dont la trajectoire s'est forgée dans les combats ayant accompagné la décolonisation.

Il est le premier président du Sénégal indépendant et demeure à la tête du pays jusqu'à sa démission, le 31 décembre 1980.

Abdou Diouf

Né le 7 septembre 1935 à Louga, Abdou Diouf accède à la présidence le 1er janvier 1981, à la suite de la démission de Senghor. Il a alors 45 ans. Haut fonctionnaire de formation, il a notamment été directeur de cabinet du président Senghor, secrétaire général de la présidence, ministre, puis Premier ministre à partir de 1970. Cette progression lui permet d'accumuler une expérience importante de l'appareil d'État avant même d'accéder à la magistrature suprême. Il restera président jusqu'en avril 2000.

Me Abdoulaye Wade

Né le 29 mai 1926, il devient président le 1er avril 2000, à l'âge de 73 ans. Avocat de formation, son accession à la présidence montre que le sommet de l'État requiert parfois de l'abnégation et de la détermination. À 73 ans, Wade devient le président le plus âgé au moment de sa prise de fonction parmi les cinq chefs d'État sénégalais. L'arrivée de Me Abdoulaye Wade au pouvoir symbolise également une nouvelle séquence institutionnelle, après près de quatre décennies de présidence socialiste (Diouf et Senghor).

Macky Sall

Né le 11 décembre 1961 à Fatick, Macky Sall accède à la présidence le 2 avril 2012, à l'âge de 50 ans. Ingénieur géologue de formation, il exerce plusieurs responsabilités gouvernementales, notamment plusieurs fois ministre, avant de devenir Premier ministre de 2004 à 2007 et président de l'Assemblée nationale en 2007. À 50 ans, Macky Sall arrive donc au pouvoir avec une expérience déjà établie des institutions et de l'exercice des responsabilités publiques. Son parcours symbolise un rude apprentissage au sein de l'appareil d'État.

Bassirou Diomaye Faye

Né le 25 mars 1980, Bassirou Diomaye Diakhar Faye prête serment le 2 avril 2024, à l'âge de 44 ans. Il devient le cinquième président de la République du Sénégal et le plus jeune à accéder à cette fonction depuis l'indépendance. Inspecteur des Impôts et des Domaines de formation, il incarne un renouvellement générationnel au sommet de l'État. Son élection ouvre ainsi une nouvelle séquence de l'histoire politique sénégalaise, celle d'un président arrivé au pouvoir avant 45 ans. À 44 ans, il se situe nettement en dessous de l'âge moyen d'accession au pouvoir de ses quatre prédécesseurs.