Sénégal: Lâcher d'eau du barrage de Manantali - Les populations invitées à la prudence

13 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Il est donc demandé aux populations dont l'activité est liée à l'eau dans les zones environnantes du barrage de Manantali, à plus de prudence. Car, dans un communiqué publié mardi, la Société d'exploitation de Manantali et de Félou (Semaf), informe qu'elle procédera à des lâchers d'eau dans la semaine dès que le niveau du lac atteindra la cote 208,05 m IGN.

La Société d'exploitation de Manantali et de Félou (Semaf) en charge de l'exploitation du barrage de Manantali, conformément aux consignes d'exploitation, informe les populations riveraines des cours d'eau en aval du barrage que la retenue de Manantali est proche de son niveau maximum d'exploitation.

« En conséquence, elle procédera à des lâchers d'eau dans la semaine dès que le niveau du lac atteindra la cote 208,05 m IGN. Ces lâchers vont élever le niveau d'eau dans certaines zones riveraines du fleuve Sénégal. Il est donc demandé à tous ceux dont l'activité est liée à l'eau à plus de prudence dans les zones concernées », renseigne le texte.

À cet effet, pour la protection des personnes et leurs biens, la Semaf appelle les populations riveraines du fleuve à prendre toutes les précautions utiles. L'arrêt des lâchers fera l'objet d'un communiqué ultérieur.

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