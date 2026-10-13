Maroc: Eau, énergie et alimentation - Là où le bât blesse le plus

Le redressement des réserves hydriques, de meilleures perspectives agricoles et l'essor des énergies renouvelables renforcent les ambitions du Royaume. Pourtant, la hausse des prix des carburants et les tensions sur certains produits alimentaires rappellent que l'autonomie nationale s'évalue aussi à l'aune du budget des ménages.

La souveraineté se proclame volontiers dans les discours, mais elle se vérifie plus prosaïquement au robinet, au compteur d'électricité, à la station-service et à l'étal du marché. Pour le Maroc, la maîtrise de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation relève désormais d'un impératif stratégique, dans un contexte de dérèglement climatique, de volatilité des marchés et de tensions géopolitiques. Le Royaume investit pour réduire ses vulnérabilités et diversifier ses ressources; reste à convertir ces ambitions en sécurité durable pour les territoires, les entreprises et les ménages.

Ressources hydriques : une amélioration réelle, des fragilités persistantes

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Au 10 octobre 2026, les réserves des barrages atteignaient 11,155 milliards de mètres cubes, soit un taux de remplissage national de 65,51%, contre environ 32,7% un an plus tôt. Les retenues avaient en outre gagné près de 29 millions de mètres cubes en vingt-quatre heures. Cette amélioration substantielle soulage les approvisionnements et éclaire les perspectives agricoles.

Elle ne saurait toutefois occulter les disparités territoriales. Le barrage Al Massira, dans le bassin de l'Oum Er-Rbia, n'affichait qu'environ 40% de remplissage à la même date. Une moyenne nationale rassurante n'implique ni que toutes les régions disposent de réserves suffisantes, ni que le risque de sécheresse structurelle soit écarté.

Dessalement, transferts interbassins et modernisation des réseaux demeurent indispensables, mais ils doivent s'accompagner d'une réduction des pertes, d'une gestion plus rigoureuse des nappes phréatiques et d'une irrigation plus économe. La souveraineté hydrique ne se réduit pas au remplissage des barrages : elle suppose un approvisionnement fiable qui ne compromette pas les ressources futures.

Energie : une dépendance aux marchés extérieurs

Le 1er octobre, les prix à la pompe ont de nouveau augmenté, d'environ 0,80 dirham par litre pour le gasoil et de 0,39 dirham pour l'essence. Sur la base d'un tarif de 16,10 dirhams le litre de gasoil, un plein de 50 litres revient à 805 dirhams, soit 40 dirhams de plus qu'auparavant.

L'effet est immédiat pour les automobilistes, les transporteurs et les professionnels. Il peut aussi dépasser le seul poste carburant : les coûts logistiques pèsent sur la distribution des marchandises et peuvent alimenter les pressions sur les prix à la consommation, sans pour autant entraîner un renchérissement mécanique et uniforme de tous les produits.

Les données du Haut-Commissariat au plan (HCP) publiées le 5 octobre 2026 confirment cette vulnérabilité : au deuxième trimestre, les valeurs unitaires à l'importation ont progressé de 10% sur un an, et de 53,1% pour les produits énergétiques et les lubrifiants. Ces indices ne mesurent pas l'évolution de la facture énergétique totale, mais ils traduisent la pression des marchés extérieurs.

Solaire, éolien, stockage et réseaux constituent la réponse structurelle. Il convient toutefois de distinguer puissance installée et électricité effectivement produite et disponible : l'enjeu n'est pas seulement de multiplier les capacités renouvelables, mais de garantir la continuité de l'approvisionnement et de réduire durablement l'exposition aux chocs extérieurs.

Alimentation : disponibilité des produits et accessibilité des prix

Dans son bulletin du 8 juillet, la FAO estimait la production céréalière marocaine de 2026 à environ 6,3 millions de tonnes, soit 16% au-dessus de la moyenne quinquennale, et anticipait des importations de blé inférieures à la moyenne pour la campagne 2026-2027. Cet acquis important ne garantit pas pour autant une baisse généralisée des prix : stockage, transformation, transport et distribution interviennent aussi dans leur formation. Disponibilité et accessibilité financière sont deux questions liées, mais distinctes.

Les relevés de la semaine du 7 octobre au marché de gros de Casablanca illustrent ce contraste : le prix maximal de la tomate atteignait 6,50 dirhams le kilogramme (+1 dirham en une semaine) et les viandes bovines se renchérissaient, tandis que l'ovin reculait. Ces cotations de gros ne reflètent toutefois pas les prix de détail payés par les consommateurs et ne permettent pas d'établir le coût du panier des ménages.

Les derniers chiffres nationaux du HCP, relatifs à août 2026, indiquent une hausse mensuelle de l'indice des prix à la consommation de 0,8%, dont 0,9% pour l'alimentation. Les viandes progressaient de 2,2%, les poissons et fruits de mer, le lait, le fromage et les oeufs de 2,8%, les carburants de 9,8%. En glissement annuel, en revanche, l'indice général reculait de 0,3% et les prix alimentaires de 3,9%. Ces données ne sont pas contradictoires : une baisse annuelle peut coexister avec une remontée mensuelle et des hausses sensibles sur certains produits. Elles ne sauraient, en revanche, être assimilées à un relevé des prix de la semaine en cours.

Enfin, la souveraineté alimentaire ne signifie pas produire tout, à n'importe quel prix. Elle suppose de consolider les filières adaptées aux ressources du pays, de diversifier les approvisionnements et d'améliorer les circuits de commercialisation, sans aggraver l'épuisement des nappes. L'autonomie stratégique ne se confond pas avec l'autarcie.

Pour une souveraineté évaluée à ses effets concrets

Eau, énergie et alimentation forment un système interdépendant : l'agriculture requiert eau et énergie, le dessalement exige une électricité fiable, et les coûts énergétiques influent sur le transport et la distribution. Les politiques publiques doivent donc être appréciées pour leur cohérence autant que pour leurs résultats.

Le Maroc dispose de leviers solides, mais les hausses récentes des prix des carburants et les tensions sur certains produits rappellent que les progrès stratégiques ne se traduisent ni nécessairement, ni immédiatement, par un allègement des dépenses quotidiennes. Leur réussite se mesurera à des résultats tangibles : continuité des approvisionnements, réduction des pertes, maîtrise des coûts, accès prévisible aux ressources essentielles.

Au bout du compte, le citoyen n'évalue pas la souveraineté en milliards de mètres cubes ou en mégawatts, mais à la fiabilité de son robinet, au coût de ses déplacements et à sa capacité de remplir son panier sans vider son portefeuille. Les grands chantiers dessinent l'avenir ; c'est dans le quotidien que leur réussite devra se confirmer.