Maroc: Tawfik Bentayeb, le sauveur d'Anderlecht

L'attaquant marocain Tawfik Bentayeb est le « sauveur » du RSC Anderlecht et sans lui, les Mauves n'auraient pas remporté leurs trois derniers matchs en Pro League belge, écrit mardi le journal belge « DH Les Sports ».

« Sa précision face au gardien adverse nous avait été vantée. On ne nous a pas menti », estime le quotidien, relevant que l'analyse des données des derniers matchs montre que Bentayeb et l'autre attaquant d'Anderlecht, le Belge Adriano Bertaccini, sont « plus efficaces que Haaland, Mbappé et Yamal devant le but ».

Lors des trois derniers matchs des Mauves en Pro League, l'ancien pensionnaire de l'Académie Mohammed VI de football a marqué à chaque fois, note la publication, relevant que cette statistique est « d'autant plus impressionnante » que l'attaquant ne bénéficie pas d'un grand nombre d'occasions devant le but.

« À en croire les data, l'international marocain n'a pas eu besoin de grand-chose pour marquer ses buts. Il totalise 1,19 but attendu sur les trois rencontres en question. C'est plus de deux fois moins que son total effectif », détaille l'article.

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Sans pour autant attendre devant le but que le ballon « lui tombe dans la bouche », Bentayeb travaille, décroche et presse, comme en témoignent ses chiffres de course : 11 kilomètres parcourus et près de 12 sprints par tranche de 90 minutes, soit une performance « digne d'un milieu travailleur ou d'un latéral », ajoute DH Les Sports.

En plus, le joueur « frappe très peu pour une réussite insolente », avec un taux de 30 % de conversion de tir, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'il totalise trois tirs au but, au moins un se transforme en but, poursuit l'article.

« C'est encore plus marqué sur les trois dernières rencontres : 8 frappes pour 3 qui ont secoué les filets. Un taux de conversion de 38 % », relève le journal.

Tawfik Bentayeb a été recruté cet été pour 4,5 millions d'euros, bonus compris, en provenance de Troyes, où il avait terminé meilleur buteur de Ligue 2 avec 20 réalisations.