Cote d'Ivoire: Ferké/Soutien à la scolarisation - Des kits scolaires et du matériel didactique remis aux EPP de plusieurs villages

La Mutuelle de développement de Ferkessédougou, dénommée « Wegnon-Felguessi », a organisé, récemment, une cérémonie de remise de plus de 700 kits scolaires et de huit grosses malles contenant du matériel didactique aux Ecoles primaires publiques (Epp) de plusieurs villages du département de Ferkessédougou.

Les kits sont composés de sacs à dos, de cahiers, d'ardoises, etc. Quant au matériel didactique, il comprend des boîtes de craie, des équerres, des compas, des règles, etc. Le coût total de ces dons s'élève à plus de 7 millions de Fcfa.

Selon Prof. Fatou Soro, présidente de la mutuelle, cette cérémonie vise à encourager l'accès à l'éducation en dotant les élèves de fournitures scolaires de base. « Nous voulons, par notre geste, exhorter nos parents à scolariser leurs enfants en âge d'aller à l'école », a-t-elle déclaré.

Pour la présidente, la place des enfants n'est ni au champ, ni derrière les boeufs, encore moins dans les rues du village. « Nous voulons des enfants éduqués qui vont vous soutenir demain en tant que parents, mais aussi qui vont, par leurs connaissances, contribuer au développement de la Côte d'Ivoire », a fait savoir Prof. Fatou Soro.

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Gérald N'Guessan, sous-préfet central de Ferkessédougou, a salué cette initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique du Président de la République, Alassane Ouattara. C'est pourquoi il a encouragé la mutuelle à continuer d'accompagner les parents d'élèves, dont certains, faute de moyens, n'arrivent pas à scolariser leurs enfants. « Votre geste est un soutien de poids pour les parents d'élèves », a-t-il souligné.

Pour leur part, Samy Tioyé Sami, secrétaire général de la Direction régionale de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (Drenaet) de Ferkessédougou, et Yacouba Koné, inspecteur de l'enseignement primaire de Ferké-Nord, ont promis de veiller à ce que ces dons parviennent à leurs destinataires. Ils ont également conseillé aux élèves d'en faire bon usage. « Si vous voulez recevoir chaque fois cet appui, vous devez bien travailler », ont-ils lancé en choeur.