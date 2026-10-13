Cote d'Ivoire: Ex-Cei - Les créanciers ont jusqu'au 27 novembre pour déclarer leurs dettes

Le liquidateur de l'ancienne Commission électorale indépendante (Cei), Lassana Sylla, invite les créanciers et les débiteurs de l'institution dissoute à se faire connaître dans un délai de 60 jours. Les déclarations de créances doivent être accompagnées de pièces justificatives, sous peine de ne pas être prises en compte.

Dans un avis signé à Abidjan le 25 septembre 2026, le liquidateur invite l'ensemble des créanciers et des débiteurs de l'institution dissoute à accomplir les formalités nécessaires à la liquidation de ses engagements financiers.

Cette démarche, portée à la connaissance du public par les ministères de l'Économie, des Finances et du Budget, et du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, vise à recenser les créances, à apurer le passif et à procéder au recouvrement des sommes dues à l'ex-Cei.

Sont concernés par cet appel les fournisseurs, les prestataires de services, les bailleurs, les personnels et anciens personnels, les organismes sociaux et fiscaux, ainsi que toute personne physique ou morale estimant détenir une créance sur l'institution. Les créanciers disposent d'un délai de 60 jours à compter de la première publication de l'avis pour déclarer leurs créances, soit au plus tard le 27 novembre 2026.

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Chaque déclaration doit comporter un document écrit, daté et signé, précisant l'identité complète du créancier, ses coordonnées et, le cas échéant, son numéro de compte contribuable. Le montant réclamé (en francs Cfa), doit être détaillé en distinguant le principal, les intérêts et les éventuelles pénalités. Le dossier doit également préciser la nature et l'origine de la créance, ainsi que sa date d'exigibilité.

Les pièces justificatives sont indispensables. Il peut s'agir de contrats, de bons de commande, de marchés, de procès-verbaux de réception, de factures, de décomptes, de titres de paiement, de décisions de justice ou de tout autre document permettant d'établir le bien-fondé de la réclamation. Un relevé d'identité bancaire (Rib) doit compléter le dossier.

Les déclarations peuvent être déposées contre décharge au siège de la liquidation, situé dans les locaux de l'ex-Cei, à Abidjan-Cocody, II-Plateaux, route du Zoo, résidence Angoua Koffi. Les dépôts physiques sont reçus du lundi au vendredi.