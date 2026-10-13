Cote d'Ivoire: Falikou Fofana (P-Dg de Fodiscom Group S.A.) - « Je ne suis contre l'immigration que lorsqu'elle est clandestine »

interview

Ivoirien vivant entre la France et la Côte d'Ivoire, natif de Sinfra, il raconte son parcours et sa position sur l'immigration clandestine dans cet entretien sans filtre.

Où vivez-vous exactement ?

(Rires) C'est la question qu'on me pose tout le temps. Officiellement, je n'ai jamais dit que j'étais rentré définitivement en Côte d'Ivoire. Je suis en alternance : trois ou quatre mois en France, où vivent ma famille et mes enfants. Ensuite, je reviens ici, parfois pour six mois. Cela dépend de la demande et de ce qui se passe dans les affaires. Je ne suis pas installé à cent pour cent d'un côté ou de l'autre. Je suis à moitié là-bas, à moitié ici. C'est ma réalité et je l'assume.

Que peut-on retenir de vos débuts en France, qui n'ont certainement pas été faciles ?

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Quand tu arrives chez un oncle ou une tante en Côte d'Ivoire, tu peux débarquer chez n'importe qui, ça passe. En France, non. J'ai été hébergé pendant quatre mois et une semaine par mon oncle, Fofana Adama, le grand frère de ma mère, à Sarcelles. On m'a très vite fait comprendre -- parfois gentiment, parfois moins -- que je n'étais pas chez moi.

Qu'avez-vous fait alors ?

J'étais un enfant plutôt « brouillon », on va dire. Et là-bas, il a fallu que je m'auto-éduque, que je me canalise. J'ai été vigile avant même de m'inscrire à l'université afin de payer mes études. La France n'est pas un pays qui vous est donné. Il faut s'accrocher.

Justement, quel est votre regard sur l'immigration aujourd'hui ?

Je veux être clair là-dessus : je ne suis pas contre l'immigration. Je suis contre l'immigration clandestine. Je ne suis contre l'immigration que lorsqu'elle est clandestine. J'ai eu des amis qui m'ont appelé pour me dire : « Fofana, on veut venir en France. » Je leur ai conseillé la voie légale : Campus France, puis la demande de visa. Ils ont préféré la pirogue, le parrainage par d'autres moyens, pour tenter leur chance en Europe.

Certains « réussissent », c'est vrai, et cela donne l'impression que ça vaut le coup. Mais ne regardez pas cette minorité-là. Regardez la majorité, qui n'a plus aucune activité ni aucune existence légale de l'autre côté. C'est cette réalité qu'on ne montre jamais.

On dit souvent que les débuts sont difficiles. Est-ce que tout a failli s'arrêter un jour ?

Oui, clairement, vers 2021-2022. Je n'étais pas là en permanence, j'étais encore entre les deux pays, et l'équipe que j'avais laissée sur place pour diriger l'entreprise ne me transmettait pas les bonnes informations. Certains travaillaient en parallèle, malgré le salaire que je leur versais chaque mois. J'ai perdu beaucoup d'argent à cette période. Et pourtant, entre-temps, en 2020, en pleine crise de la Covid-19, l'activité avait plutôt bien tenu grâce à la demande de cache-nez et de thermomètres de la part des entreprises minières. J'ai vraiment pensé à mettre la clé sous la porte.

Ce qui manquait, ce n'était ni l'argent ni même le marché : c'était la bonne personne, quelqu'un en qui on pouvait avoir une confiance totale.

Comment est née l'idée de Fodiscom ?

Elle est née en France. Quand j'étais vigile, je disais déjà à mes professeurs et à mes amis : « Moi, je vais créer ma boîte. » Ils me trouvaient un peu « fou ». Diriger des vigiles, appeler les uns et les autres à la fin de chaque mois pour les payer, cela m'énervait. Moi, j'ai toujours aimé diriger, depuis les élections de chef de classe en 6e au lycée HKB de Sinfra. En 2016, j'ai fini par monter une société de sécurité privée en France.

Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2019 avec l'idée de faire la même chose ici, un homme, M. Doukouré, m'a arrêté net : « Toi, tu dois aller vers l'industrie, pas vers la sécurité. » Fodiscom est née de ce changement de cap. Le nom, d'ailleurs, vient simplement de « Fofana Distribution Commerce ».

Sur quoi reposent vos activités ?

Nous ne vendons pas seulement du matériel : nous apportons des solutions aux industriels. Notre coeur de métier, c'est la résine époxy sous toutes ses formes : traitement de camions, revêtements dans les mines pour réduire les risques d'accidents liés au sable et à la poussière, protections dans les bacs de stockage. À côté de cela, nous assurons toute la chaîne d'approvisionnement industriel et l'accompagnement continu des entreprises afin qu'une industrie ne s'arrête jamais faute d'une pièce ou d'une vis. Nous installons aussi des lignes de production clés en main et nous avons commencé à investir dans le secteur médical.

À côté, il y a la Fondation Fodiscom, financée par 5 % du montant de chaque commande, versés sur un compte totalement séparé de celui de l'entreprise. Elle vient en aide à des veuves, à des orphelins et à des victimes de violences, et prend en charge la scolarité de plusieurs enfants cette année. Cela représente une part de ce que je veux laisser, au-delà des chiffres.

Quels sont, selon vous, les plus grands obstacles à l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire ?

La confiance, avant tout. Vous arrivez sur un terrain déjà saturé, où d'autres entreprises sont installées depuis longtemps, et on vous dit d'emblée : « Vous n'avez pas d'expérience. » Sauf que, pour avoir de l'expérience, il faut bien qu'on vous donne un premier marché ! Pendant presque un an, je n'avais aucun chiffre d'affaires, mais je payais quand même les salaires et le loyer du local.

C'est l'État, à mon sens, qui doit trancher ce noeud-là : donner davantage de marchés publics aux PME et aux entreprises locales. On ne devient pas champion national tout seul, sans consommateurs ni marché. Un champion, cela se construit.