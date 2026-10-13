Sénégal: Bourse - Plus de 6 milliards de transactions opérées ce mardi 13 octobre 2026 à la BRVM.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 13 octobre 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), il a été opéré plus de 6 milliards de FCFA de transactions contrairement à la veille.

La valeur totale de ces transactions s'est établie en effet à 6,166 milliards de FCFA contre 2,918 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 3,248 milliards. Au terme de la séance de cotation du lundi 12 octobre 2026, la valeur moyenne annuel par séance se situait à 2,940 milliards de FCFA, soit le même niveau que lors de la séance du vendredi 9 octobre 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 60,805 milliards, s'établissant à 21 329,309 milliards de FCFA contre 21 390,114 milliards de FCFA ce lundi 12 octobre 2026.

Celle du marché des obligations connait aussi une baisse de 17,809 milliards, passant de 13 534,980 milliards de FCFA la veille à 13 517,171 milliards de FCFA ce mardi 13 octobre 2026.

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Les indices enregistrent leur troisième journée de baisse ininterrompue. L'indice composite a encore cédé 0,28% à 543,91 points contre 545,46 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 0,36% à 263,20 points contre 264,15 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige s'est replié de 0,11% à 202,34 points contre 202,56 points la veille.

Concernant l'indice BRVM Principal, il a enregistré une baisse de 0,50% à 376,08 points contre 377,96 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une baisse de 0,28 % à 219,12 points contre 219,74 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 6,83% à 3 205 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 6,02% à 4 400 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 3,99% à 2 085 FCFA), BOA Niger (plus 3,80% à 4 645 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 2,36% à 1 445 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,99% à 3 060 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 3,38% à 4 005 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 3,20% à 21 000 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (moins 2,56% à 1 900 FCFA) et CFA0 Côte d'Ivoire (moins 2,36% à 1 445 FCFA).