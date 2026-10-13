Congo-Kinshasa: Est de la RDC - la France réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale congolaise après la restructuration de l'AFC/M23

La France a exprimé mardi 13 octobre sa vigilance face aux récents développements survenus dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), notamment la restructuration du mouvement armé AFC/M23 actif dans la région. Devant le Conseil de sécurité des Nations unies, le représentant français a rappelé la nécessité du respect strict de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, au lendemain de l'annonce de la transformation de l'AFC/M23 en une nouvelle structure politico-militaire.

S'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation dans la région des Grands Lacs, le diplomate français a estimé que la persistance des groupes armés dans l'est de la RDC continuait d'alimenter l'insécurité des populations civiles et les risques de déstabilisation régionale.

« Nous restons attentifs aux récents développements marqués par la restructuration récente de mouvements armés revendicatifs sur le plan intérieur, et nous rappelons au strict respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale congolaise », a déclaré le représentant de la France.

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Cette prise de position intervient au lendemain de l'annonce de la création du Front pour la refondation de la nation, un nouveau mouvement politico-militaire destiné à succéder à l'AFC/M23, structure désormais dirigée par l'ancien président congolais Joseph Kabila.

La France insiste sur la mise en oeuvre du cessez-le-feu

Pour la France, la priorité reste la concrétisation du cessez-le-feu et l'avancement des différents processus de paix en cours.

Le représentant français a salué les premières missions menées à Minembwe et Masisi par le Mécanisme conjoint de vérification élargi, chargé de surveiller le respect de la trêve sur le terrain. Il a également remercié la MONUSCO pour son soutien à cette initiative, aux côtés de l'Union africaine et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

La France a également réaffirmé son soutien aux efforts diplomatiques déployés par plusieurs partenaires internationaux, notamment les États-Unis, le Qatar, la Suisse et le Togo, tout en appelant à renforcer la médiation conduite sous l'égide de l'Union africaine.

Selon la France, le récent déplacement des facilitateurs régionaux en RDC et au Rwanda constitue une contribution utile aux efforts de paix, même si des mesures supplémentaires restent nécessaires pour parvenir à une cessation durable des hostilités.

Application intégrale de la résolution 2773

Le représentant français a par ailleurs exhorté toutes les parties à mettre en oeuvre « de manière intégrale et inconditionnelle » la résolution 2773 du Conseil de sécurité ainsi que les engagements pris dans le cadre des processus de Washington et de Doha.

La France a salué la présentation, par les autorités congolaises, d'un protocole de démobilisation des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), estimant qu'il s'agissait d'une étape importante vers la neutralisation de ce groupe armé et la fin de toute collaboration avec celui-ci.

Dans le même temps, elle a rappelé les dispositions de la résolution 2773 appelant les Forces de défense rwandaises à se retirer sans condition du territoire congolais et à cesser tout soutien au M23.

Maintenir la pression sur les acteurs qui entravent la paix

La France a également insisté sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment l'exploitation et le trafic illicite des ressources naturelles, qui continuent de financer les groupes armés et de priver les populations locales des bénéfices de leurs richesses.

Le représentant français a appelé le Conseil de sécurité à maintenir la pression sur les parties impliquées afin qu'elles respectent leurs engagements. Il a également souligné que l'instance onusienne devait rester prête à prendre de nouvelles mesures contre les acteurs faisant obstruction au processus de paix, rappelant les sanctions adoptées en juillet dernier contre plusieurs individus et entités.

Préoccupations humanitaires

La France a rappelé que le droit international humanitaire devait être respecté par toutes les parties au conflit. Dans un contexte marqué par les défis sanitaires dans l'est de la RDC touché par une épidémie d'Ebola, la France a également plaidé pour un soutien continu à la réponse menée par les autorités congolaises avec l'appui des Nations unies et des partenaires internationaux.

Pour la diplomatie française, la réduction de l'écart entre les engagements politiques et la réalité sur le terrain demeure essentielle pour parvenir à une paix durable dans l'est de la RDC et préserver la stabilité de l'ensemble de la région des Grands Lacs.