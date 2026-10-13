Nigeria: La raffinerie Dangote affiche un bénéfice de 4,73 milliards de dollars alors que la demande pour son introduction en bourse explose

La raffinerie Dangote Petroleum a enregistré un bénéfice net de 4,73 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, grâce à l'augmentation de la production de la plus grande installation de traitement du pétrole d'Afrique et à l'amélioration des marges de raffinage.

La société, dont le siège se trouve à Lagos, avait déclaré une perte de 117,2 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. Son chiffre d'affaires a plus que doublé, passant de 9,19 milliards de dollars à 22,48 milliards de dollars, la raffinerie traitant jusqu'à 700 000 barils de brut par jour.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) est passé de 627,6 millions de dollars à 5,52 milliards de dollars. Le flux de trésorerie d'exploitation est passé de 364,7 millions de dollars à 3,68 milliards de dollars. La raffinerie a clôturé le mois de septembre avec environ 6,69 milliards de dollars de trésorerie et est passée d'une dette nette de 1,73 milliard de dollars un an plus tôt à une situation de trésorerie nette positive d'environ 650,8 millions de dollars.

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Ces résultats interviennent alors que Dangote Refinery cherche à lever environ 1,6 milliard de dollars par le biais d'une introduction en bourse qui pourrait devenir la plus importante vente d'actions en Afrique. La société propose 4,1 milliards d'actions aux investisseurs. Aliko Dangote a déclaré que la demande pour cette offre avait atteint 3 à 4 fois le montant à lever, indiquant que les ordres pourraient dépasser le nombre d'actions disponibles.

La période de souscription a été prolongée du 13 au 27 octobre. Le directeur général, David Bird, a déclaré que la société avait reçu des manifestations d'intérêt de la part d'investisseurs de toute l'Afrique et qu'elle souhaitait donner à davantage de marchés le temps de participer. La raffinerie cherche à élargir la base d'actionnaires d'un actif qui a transformé le marché nigérian des carburants depuis le début de la production et réduit la dépendance du pays vis-à-vis des produits raffinés importés.

Ces résultats fournissent aux investisseurs davantage d'informations pour évaluer la raffinerie avant son introduction en bourse prévue. La hausse du chiffre d'affaires et de la trésorerie générée reflète l'augmentation des volumes traités et des marges de raffinage, mais les bénéfices futurs resteront liés au coût du brut, aux prix des carburants, au taux d'utilisation des installations et aux besoins de financement. Les investisseurs devront également évaluer les besoins en capitaux de la raffinerie pour son expansion prévue et déterminer si les résultats enregistrés en 2026 pourront être maintenus après la période actuelle de montée en puissance.

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Points clés à retenir

Les derniers chiffres modifient le tableau financier sur lequel s'appuient les investisseurs pour évaluer l'introduction en bourse de Dangote Refinery. En l'espace de neuf mois, l'entreprise est passée d'une perte à un bénéfice de 4,73 milliards de dollars, tandis que son chiffre d'affaires a atteint 22,48 milliards de dollars et que son EBITDA s'est élevé à 5,52 milliards de dollars. Cela correspond à une marge d'EBITDA d'environ 24,6 % et à une marge bénéficiaire nette d'environ 21 %, des niveaux qui expliquent en partie la forte demande pour cette offre, qui, selon Dangote, est déjà plusieurs fois sursouscrite.

La génération de trésorerie est également un élément important. Un flux de trésorerie d'exploitation de 3,68 milliards de dollars et le passage d'une dette nette de 1,73 milliard de dollars à une trésorerie nette de 650,8 millions de dollars suggèrent que la raffinerie a renforcé son bilan à mesure que la production augmentait. Cela atténue l'une des préoccupations liées à un projet qui a nécessité d'importants investissements avant d'atteindre sa pleine capacité opérationnelle. La question qui se pose aux investisseurs est de savoir dans quelle mesure les performances actuelles pourront être reproduites.

Le raffinage est une activité cyclique, et les marges peuvent varier en fonction de l'évolution des prix du brut, des prix des produits et de l'offre régionale de carburants. La raffinerie pourrait également avoir besoin de capitaux supplémentaires à mesure qu'elle augmente sa capacité et développe ses activités pétrochimiques connexes. L'introduction en bourse invite donc les investisseurs à distinguer les gains liés à l'atteinte d'une production de 700 000 barils par jour des bénéfices que l'entreprise pourra générer sur un cycle complet.

Une demande représentant 3 à 4 fois le volume de l'offre suggère que les investisseurs se concentrent sur l'envergure de l'actif et sa capacité à générer des flux de trésorerie, mais le cours de bourse après la cotation dépendra de la capacité de la raffinerie à maintenir ces résultats une fois qu'elle aura dépassé sa phase de montée en puissance.