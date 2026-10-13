La Banque africaine de développement réunit des experts africains et asiatiques autour du financement du développement

Le Groupe de la Banque africaine de développement, en collaboration avec le KIEP (Korea Institute for International Economic Policy), a réuni des experts africains et asiatiques pour débattre des moyens de mobiliser des financements à grande échelle pour le développement de l'Afrique dans une économie mondiale de plus en plus fragmentée.

La cinquième édition du séminaire de la Banque africaine de développement sur les « Perspectives économiques en Afrique » (PEA) à l'intention des publics asiatiques, qui s'est tenue en ligne, était organisée conjointement par son Bureau de représentation extérieure pour l'Asie, son Département de la politique macroéconomique, des prévisions et de la recherche ainsi que le KIEP. L'événement a permis de présenter le rapport « Perspectives économiques pour l'Afrique 2026 », intitulé « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté ».

Selon le rapport, la croissance du PIB réel de l'Afrique devrait ralentir à 4,2 % cette année, contre 4,4 % estimés en 2025, avant une prévision à 4,4 % en 2027.

Le vice-président du KIEP chargé des affaires extérieures, Sungbae An, a ouvert le séminaire. « Le partenariat entre le Groupe de la Banque et le KIEP est très important, car la trajectoire économique de l'Afrique a des implications considérables pour la croissance mondiale, la résilience des chaînes d'approvisionnement et l'avenir plus large du développement durable », a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : « Le rapport Perspectives économiques en Afrique 2026 paraît à un moment crucial. L'économie africaine a démontré sa résilience face aux chocs mondiaux. Le principal défi consiste désormais à traduire cette résilience en transformation structurelle, en investissements productifs, en création d'emplois de qualité et en réduction de la pauvreté. »

Professeur associé d'économie à l'université océanique de Shanghai, Youzhou Wei a souligné l'importance d'une réforme institutionnelle et d'une approche à long terme : « Dans un monde de plus en plus fragmenté, les pays africains doivent prendre en main leur propre destin en matière de développement grâce à une réforme institutionnelle systématique et à la mise en place stratégique d'organismes financiers. »

Chercheuse au Centre pour le progrès social et économique (CSEP) en Inde, Veda Vaidyanathan a exhorté l'Afrique à passer du statut de simple destination des capitaux à celui de partenaire stratégique en matière de production et d'investissement : « Le message central de ce rapport est que l'avenir du financement du développement dépendra moins de la disponibilité des capitaux que de la capacité à les organiser. »

Le président du GRIPS (National Graduate Institute for Policy Studies) à Tokyo, Karanu Muchiri, a souligné l'importance de renforcer les capacités institutionnelles : « En fin de compte, réformer l'architecture financière mondiale ne se résume pas à acheminer davantage de capitaux vers l'Afrique. Il s'agit de renforcer les capacités qui permettent à ces capitaux de devenir un vecteur de transformation. »

Pour Seoni Han, chercheuse associée au KIEP, les financements innovants jouent un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité et le renforcement des capacités institutionnelles. Elle a parlé d'un « dispositif institutionnel qui transforme les besoins de développement à haut risque en projets investissables et soutenables sur le plan de la dette ».

Les experts du Groupe de la Banque africaine de développement ont réaffirmé l'importance de créer des conditions permettant aux investisseurs institutionnels et aux autres sources de capitaux privés de participer plus efficacement au développement de l'Afrique.

« L'objectif ne devrait pas être d'accroître l'exposition au risque, mais de faciliter l'accès, a soutenu Francis Anguyo, économiste de recherche principal à la Banque. Les investisseurs institutionnels exigent des projets qui répondent à des normes rigoureuses, présentent des modèles de revenus clairs, ont des promoteurs crédibles et disposent d'une architecture de gouvernance solide. »

Selon Anthony Simpasa, directeur du Département de la politique macroéconomique, des prévisions et de la recherche du Groupe de la Banque, « les capitaux afflueront là où règne la confiance ; et la confiance ne peut être renforcée que par des institutions de qualité, une gouvernance de qualité et la qualité des compétences dont vous avez tous parlé. »

Clôturant le séminaire, Naoshige Kinoshita, coordinateur principal des programmes du Bureau de représentation extérieure pour l'Asie du Groupe de la Banque, a souligné l'interdépendance économique croissante entre l'Afrique et l'Asie dans un contexte mondial difficile : « Alors que le monde est confronté à l'incertitude géopolitique, à la volatilité économique et à une fragmentation croissante, les destins de l'Afrique et de l'Asie s'entremêlent de plus en plus. »

M. Kinoshita a souligné, en conclusion de son propos, que répondre aux besoins de financement du développement de l'Afrique nécessiterait non seulement « un financement à grande échelle, mais aussi des partenariats à grande échelle, une innovation à grande échelle et une confiance à grande échelle ».

Prenez connaissance des « Perspectives économiques africaines 2026 » et consultez la présentation principale (en anglais).