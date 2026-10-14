Ile Maurice: Après une nuit sous tension, la police annonce un retour au calme

14 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Au lendemain d'une nuit marquée par des incidents dans plusieurs régions, la police affirme que la situation est désormais sous contrôle. Avec la levée du couvre-feu à 6 heures, ce mercredi 14 octobre, les déplacements et les activités peuvent reprendre normalement. Plusieurs arrestations ont été effectuées.

Selon les autorités, les unités déployées sur le terrain sont intervenues rapidement face aux débordements. Plusieurs personnes ont déjà été arrêtées, tandis que les circonstances des incidents et les responsabilités éventuelles doivent encore être établies.

Autre signe d'un retour progressif à la normale : aucune route n'est actuellement obstruée et la circulation est praticable sur l'ensemble du territoire, selon la police.

Les forces de l'ordre remercient la population pour sa coopération et appellent chacun à faire preuve de prudence et de responsabilité. Si la levée du couvre-feu marque une étape importante vers un retour à la normale, les autorités restent attentives à l'évolution de la situation.

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